不敵疫情首度取消阿拉斯加航程　公主遊輪：暫停全球營運至六月底

▲公主遊輪宣佈延長暫停全球船隊營運直至6月30日。（圖／公主遊輪提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，重擊全球觀光產業，公主遊輪今（15）日宣佈延長暫停全球船隊營運直至6月30日，也公佈取消全年度阿拉斯加灣航程及海陸套裝行程，為其營運以來首度取消，法人預估將抑低公主遊輪今年營運表現。

公主遊輪全球總裁珍・斯瓦茲（Jan Swartz）表示，這場全世界爆發的疫情正用無法想像的方式挑戰著我們的世界，希望無論是忠實的賓客、旅行同業夥伴，甚至是我們世界各地停靠的國家和地區，都能理解我們此次的決定，公主遊輪會竭力確保賓客及工作人員的健康、安全與福祉。我們也期待雨過天晴後，重新航向大海的一日能再次到來。

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▲公主遊輪全球總裁暨嘉年華遊輪集團澳洲區總裁珍．斯瓦茲（Jan Swartz)。（圖／記者湯興漢攝）

影響所及，公主遊輪表示，針對飛航遊輪航程提供兩種取消方案。若賓客已完全付清取消的航次款項，公主遊輪將提供 100% 航程款項金額作為未來航程消費金，且另外額外致贈 25% 的的未來航程消費金供消費者使用。選擇此方案者必須於 2022 年 5 月 1 日前或當天出發的航次使用此未來航程消費金，不需任何手續，賓客即可獲得此優惠，且將同步以電子信箱通知。

第二種取消方案，賓客則可以透過填寫線上表格申請全額退還所支付款項，公主遊輪提醒，旅客須於 2020 年 5 月 31 日前完成表格填寫，否則將以未來航程消費金的方式處理；而尚未支付全額的賓客，將退還已支付的款項金額。

另外，公主遊輪將保障旅行社業者在已全額支付卻被取消航程的業務佣金，以感謝他們一直以來在繁榮遊輪產業上所做的重要貢獻。公主遊輪表示，目前旗下翡翠公主號、紅寶石公主號將會持續提供西雅圖至阿拉斯加的往返航程。