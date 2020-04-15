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六福客棧五月底熄燈　莊秀石不捨起家厝：「原本想當古董留下來！」

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六福旅遊集團總裁莊秀石（圖左）表示，六福客棧提前啟動改建計劃，擬改建為A級商辦大樓。（圖／六福旅遊集團提供）

▲六福旅遊集團總裁莊秀石（圖左）表示，六福客棧提前啟動改建計劃，擬改建為A級商辦大樓。（圖／六福旅遊集團提供）

記者林淑慧／台北報導

矗立近五十年的六福客棧即將於五月底熄燈，六福旅遊集團總裁莊秀石接受媒體採訪時表示，原本希望比照歐洲許多古蹟飯店，將六福客棧當作古董留存下來，也許能創造另一項價值，不過現已決定改建為A級商辦大樓，內部規劃則為酒店式商辦，預計明年第1季開始動工，可望成為松江南京商圈亮眼的新地標。

六福客棧在台北市開業48年，去年3月通過危老重建，基地面積約380坪，全案獲容積獎勵額度包括建築基地1.15倍原建築容積，加10％時程容積獎勵，未來興建規模總樓地板面積6,000坪以上，將打造20層樓以上商用大樓。

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▲六福集團旗下屹立在北市南京松江商圈的六福客棧，去年申請危老重建計畫取得台北市政府核准通過。（圖／六福提供）

▲六福集團旗下屹立在北市南京松江商圈的六福客棧，去年申請危老重建計畫取得台北市政府核准通過。（圖／六福提供）

目前松江南京商圈的商辦大樓空租率不到5%，並且此區內可開發土地數量較少，周遭建物屋齡多為30至50年的中古辦公大樓，再加上看好台商回流加快將擴大高級商辦需求，未來幾年會出現供給短缺，租賃市場轉為房東市場，在面臨可出租的選擇有限之下，企業租戶也積極採用新租賃策略，如購置量身打造企業大樓，或承租提供更精緻服務的辦公室。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，六福客棧改建於今年5月掛照，待主管機關審核通過後，預計明年第1季動工，未來還會持續觀察市場變化，無論出租或出售，皆有優勢及保留彈性，並強調六福集團不會停下飯店事業發展腳步，旗下各旅館品牌仍持續拓點，發展區域不僅限於台灣，海外市場也在同步評估中。

六福表示，六福客棧優先擬朝A級商辦大樓規劃，呼應六福旅遊集團追求多元發展的精神，建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線，也象徵張開手臂擁抱城市的意涵，而立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態，在動態的移動過程中翻閱到不同風景。

展望後市，除了六福客棧改建之外，六福集團位於關西鎮土地達上百公頃，加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，計劃以全新的「六福生態度假村」品牌面世，並打造「樂齡友善社區」，成為樂齡族休閒及退休族享受生活的新天堂。

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