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友訊經營權大戰開打　董事長胡雪：盡其所能捍衛D-Link

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▲友訊,D-Link。（圖／資料畫面）

▲網通大廠友訊。（圖／資料畫面）

記者姚惠茹／台北報導

網通大廠友訊（2332）爆發經營權之爭，針對有董事、獨董結盟市場派，創辦人高次軒遺孀、現任董事長胡雪今（15）日發出聲明表示，期盼外界能給予諒解和支持，並將會盡其所能守住公司，保護員工和股東。

友訊今年6月15日將進行董監事改選，現任獨董馮忠鵬、鍾祥鳳與明泰科技董事長李中旺、前友訊總經理林仕國，結盟台灣鋼鐵集團會長謝裕民組成市場派，並在14日公告將在6月1日召開臨時股東會，要求解除胡雪的董事資格，讓經營權大戰浮上檯面。

請繼續往下閱讀...

友訊科技創立34年，曾為全球中小企業及家庭網路市場占有率之冠，是國內網通第一大廠，1986年高次軒、林榮春、李中旺、張傳財、楊震威、國乃強、權福生共7人合夥創業，創辦人高次軒在2008年驟逝，現由其遺孀胡雪擔任董事長。

為此，胡雪發出聲明表示，近來友訊因部分董事、獨董結盟市場派，爆出經營權爭議，甚至躍上新聞版面，對股東、員工、社會造成紛擾，自己深感不安，為捍衛友訊員工、股東權益，因此對外說明，期盼外界能給予諒解和支持，並將會盡其所能守住公司，保護員工和股東。

胡雪指出，友訊是由先夫高次軒偕同六名同仁創辦，從默默無聞的小公司，篳路藍縷，一路成長茁壯迄今，也是國內少數靠著自有品牌「D-Link」揚名國際的公司，自1993年上市後，一直是國內知名的科技品牌之一。

胡雪進一步指出，先夫在2008年驟逝後，友訊的經營高層屢屢遞嬗，2017年時，自己幸賴董事會信任，接手董事長一職，一直期盼能尋找適合專業人才，打造最佳經營團隊，讓友訊能越來越好，提供股東、員工應有的回饋和報酬。

胡雪分享，友訊今年要滿34歲了！一向是國內網通品牌的領導者，近年來，友訊力圖轉型，朝著毛利提升、費用減少和資源整合三大方向安排，期盼友訊能有下個30年的美好歲月，雖然轉型之路大不易，而且近年獲利表現也不如預期，使得不少股東失望，股價表現也不盡人意，但隨著友訊逐漸走過轉型的陣痛期，友訊就能品嘗到轉型後開花結果的美好。

胡雪說明，友訊近來將核心業務從消費市場轉往商用市場，不和中國大陸低價品競逐紅海，轉而跨入門檻高、利基高的商用市場藍海，這段歷程相當艱辛，員工也致力於此，今年爆發新冠肺炎後，商用市場大幅應用也證明友訊這段艱苦的轉型之路是對的。

胡雪補充，隨著5G時代來臨，友訊也積極籌備相關應用服務，希望能提供企業、消費者最穩定、快速、安全的使用環境和科技生活，而友訊提供家用的mydlink、企業的Nuclias Cloud雲服務也將成為下一波友訊營收成長動能，以「Nuclias」為例，就受到日本電信大廠和法國高中的青睞，隨著加值服務收費的商業模式越趨成熟，預估未來3到5年間，友訊在垂直企業市場的市占率將有大幅成長。

胡雪強調，隨著友訊體質轉佳，走過轉型陣痛期時，市場卻傳出若干董事、獨董主動結盟市場派，枉顧友訊股東、員工權益，自己深感痛心，也呼籲和市場派結盟的董事、獨董，經營權爭議是一時的，但對友訊的傷害，卻是難以磨滅，過往自己始終不願主動出擊，但求能以友訊及友訊股東、員工的未來為優先考量，將傷害降至最低。

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友訊胡雪經營權

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