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創舉！振興經濟支票為了加「川普簽名」延遲　美國紓困得再等等

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將在振興經濟用的支票上加上自己簽名。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球經濟，美國財政部下令國稅局立即向全國7,000萬國民寄送美元1,200元（約台幣3.6萬元）支票紓困，然而因為每張都要印上總統川普的簽名，這史無前例的作法導致工作天數增加，支票又得再順延幾天才會交付到民眾手中。

美國眾議院上月25日通過兩兆美元紓困案，要用來因應新冠肺炎所造成的經濟低潮。《華盛頓郵報》報導，美國財政部官員與銀行官員在13日的會議中決議，在國稅局要發送給民眾紓困或振興經濟之用的1,200元支票上，左上角要加上川普簽名。

報導中指出，這是總統簽名首次出現在支票上，或許一般人在使用支票時不會太在乎上面是誰的名字，但從政治角度來看，此舉無疑是幫助愛打造品牌形象的川普，將個人名聲提升至新的里程碑。

3位不願意透露姓名的官員向記者爆料，川普曾私下向監督國稅局的財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)建議，應該要在支票上印上他的親筆簽名，然而總統並不是美國財政部合法付款的授權人，標準做法應該是由公務員簽名，以確保行政公立，其中沒有黨派的介入。

政府官員表示，最後定案的形式為，川普的簽名將會出現在支票備註欄，其下方則會打上「經濟影響款項」的字樣，此決定很有可能導致原本預定本周就會印製完成的支票將會延遲。然而，財政部發言人反駁此說法，強調支票的發送絕對不會有任何的延遲，本來就計畫好於下周簽發。

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