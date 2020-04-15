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估台經濟成長率萎縮4%　國發會：IMF沒有掌握完整數據

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▲高雄旗山老街及興達港現況 。（圖／記者翁進忠攝）

▲受到新冠肺炎疫情影響，台灣著名景點人潮不如以往。（圖／記者翁進忠攝）

記者邱倢芯／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響全球經濟，根據國際貨幣基金組織（IMF）最新的預測指出，台灣的2020年經濟成長將萎縮4%；對此，國發會發文指出，IMF未完整掌握台灣的狀況，忽略台灣疫情控制得當，對於IMF沒有掌握完整數據做的推估並公布，深表遺憾。

國發會表示，國內疫情控制遠優於各國，且未封城、未停工停產，加上中國來台旅客人數因早在疫情發生前即下滑，台灣對中國觀光客的依賴度降低，因此此波疫情對台灣經濟的影響將低於亞洲鄰近國家。國發會預估疫情對今年經濟的衝擊約0.66-1.4個百分點。

請繼續往下閱讀...

另外，考量疫情衝擊來得又快又急，有必要採取立即可行的短期穩定措施，除其他部會的各項措施，國發會另針對受疫情影響新創提供短期紓困，並加速今年公共建設執行。

協助新創短期紓困方面，針對受疫情影響的新創事業，國發會透過國發基金，以投資特別股的方式，給予新創團隊6到12個月的營運資金，協助新創事業度過疫情衝擊。

國發會指出，政府已全力推動兆元規模紓困與振興並進方案，穩定台灣經濟。截至目前為止，整體總預算及特別預算金額達新台幣3,500億元，占2020年名目GDP比重1.8%；同時考量貸款協助的7,000億元，整體財源達到1兆500億元，占今年名目GDP比重5.4%。

國發會也強調，台灣經濟有極強的韌性，電子及生技產業表現亮眼，股市在萬點以上，加上政府積極防疫及推出上兆的經費進行產業紓困振興，經濟一定可維持正成長。疫情過後，台灣今年的經濟成長率一定穩居亞洲四小龍之首、超越亞洲的平均值，也在全球平均值之上。

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