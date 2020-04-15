經濟部：機械業連二年營收突破兆元　再創歷史新高

▲經濟部統計處今（15）日發佈最新統計，機械設備業2018年營收達1兆1,292億元，再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部統計處今（15）日發佈最新統計，受惠智慧及自動化生產需求增溫，機械設備業2018年營收達1兆1,292億元，較前一年度增加3.9%，連續2年營收破兆元，再創歷史新高。

統計處官員指出，我國機械設備業直接外銷占六成以上，依據海關統計，2018年機械產品出口金額高達256億美元，較2017年增加7.3%，為歷年最高；不過，去年受到中美貿易戰影響，機械出口年減8.2%，今年又因新冠肺炎疫情衝擊，機械第1季出口續減11.5%。

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就發展脈絡觀察，近10年我國機械設備業以電子及半導體設備業、機械傳動設備業營業收入分別增加1,111億元(平均每年成長10.9%)、464億元(平均每年成長7.4%)，對營業收入成長貢獻較大，二者貢獻計近五成，為機械設備業成長的主要動力。

其中，電子及半導體設備以新竹地區及臺南市為主要聚落，近10年營收分別增加421億元及330億元，占該細行業近10年增幅67.6%，與我國半導體製造業具地緣效應；機械傳動設備則以臺中市成長最快，近10年營收增加249億元，占該細行業增幅一半以上，突顯臺中市在機械設備業的發展漸朝自動化設備邁進。

展望後市，經濟部表示，今年雖因新冠肺炎疫情全球蔓延，近期我國機械設備業營運雖受抑減，全球製造業對智慧及自動化設備需求仍潛存，等到外在干擾去除後，機械設備業可望重返成長軌跡。