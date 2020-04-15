減產協議仍難抵需求衝擊　國際原油重挫逾10%...今早微幅反彈2%

▲國際原油價格暴跌。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVID-19）導致全球運輸被迫中斷，連帶需求也大幅下降，而需求疲軟和供應過剩造成的價格壓力超越了上週末大型產油國達成的減產協議給予的支撐力，國際期貨原油週二（14日）交易，西德州原油期貨價格下跌 2.30 美元或 10.3%，收每桶 20.11 美元。布蘭特原油期貨價格下跌 2.14 美元或 6.7%，收每桶 29.60 美元。

OPEC+日前達成全球協議，5-6月石油日產量總計可能減少1,500-2,000萬桶。

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ING 商品策略主管 Warren Patterson 報告指出，儘管大型產油國達成規模相當可觀的減產協議，但仍不足以讓今年第二季供需保持平衡。

Schneider Electric 高階商品分析師福瑞澤（Robbie Fraser） 表示，減產協議只移除了全球供應量約 10%，但全球需求量減損了 20%-30%，所以這協議實際上恐促使大量原油與石油產品中短期內將湧入庫存。

美國美國能源資訊管理局（EIA）週一表示，美國石油產量正開始下降，預計4月頁岩油產量將創紀錄地減少20萬桶/日。

此外，美國能源部（DOE）正在與九家能源公司磋商在美國戰略石油儲備（SPR）中存放約2,300萬桶國產石油的合約，以幫助減輕供應過剩問題。

截至今早11點15分，西德州原油期貨價格上漲 0.51 美元或 2.54%，收每桶 20.62 美元。布蘭特原油期貨價格上漲 0.39 美元或 1.32%，收每桶 29.99 美元。