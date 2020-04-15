邊境被封無法回國！　泰男狂走路2天跳海「從馬來西亞游回來」

▲男子竟然從馬來西亞游回泰國。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，在馬來西亞打工的一名泰國男子，因為2國關閉邊界無法回家，想念家人的他徒步走了2天到邊界後，竟然乾脆下海想要游回去，結果游到精疲力盡昏迷在海上，幸好被出海打漁的漁夫給救了性命。

泰國沙敦府(Setul)警方14日下午2時30分接到報案，有漁民出海時在水面上發現漂著一名年約50歲的男性，救起後發現對方是住在當地的45歲男子叻納蓬(Ratanapol Pan-un)，長期在馬來西亞打工的他因為疫情受困該國，太想回到家人身邊才會鋌而走險。

警官馬納維吉(Banjerd Manavej)表示，叻納蓬走到邊境後一直在尋找適合游泳的地方，最後他發現一個只有100公尺寬的狹窄運河，然而下水後無法抵擋強烈海流，才會被沖向大海，「村民發現他時，他已經精疲力盡了，但他很開心能夠見到我們」。

叻納蓬送醫檢查後身體健康狀況良好，目前在國家檢疫中心接受14天隔離，被當局指控非法入境的他，將面臨泰銖800元（約台幣737元）罰款。警官則說，「其實他不需要這樣做，因為邊界檢查站即將在周六（18日）重新開啟，但我能理解這名男子迫切想回家的心情。」

Achievable,

depending on his starting point in Malaysia.

In my youth,

I would have made such an attempt without hesitation. https://t.co/gAtdzkEFGm — Ted Wade (@ted_wade) April 15, 2020

►時間對我們來說完全沒用！