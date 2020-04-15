疫情黑天鵝襲擊全球金融市場　「投資級債券」成避風港

▲新冠肺炎疫情衝擊，台新銀行建議，民眾布局具備評價面優勢及價值修復潛力的投資級債券。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情黑天鵝襲擊，全球主要金融市場皆造成金融海嘯以來最大震盪，各國政府為因應疫情衝擊，紛紛採取寬鬆貨幣、財政政策，以重振市場信心，針對此次金融市場回檔修正，台新銀行建議，民眾布局具備評價面優勢及價值修復潛力的投資級債券，並審慎面對理財投資才能適時避開危機，進而掌握未來潛在機會。

受到疫情衝擊，儘管延緩民間消費及企業生產，預料未來疫情受到控制後，原遞延的消費需求與企業產能將會迅速回升，市場普遍預估2020年下半年全球經濟成長率將逐步回復至成長軌道。



因應這波疫情，民眾減少外出機會，但投資理財可不中斷，台新銀行表示，民眾宅在家中時，可善用該行提供的各項數位金融服務進行資產配置調整，才不會因疫情而打亂理財計畫。

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台新銀行指出，網路銀行率先推出的海外債券交易，免除臨櫃下單限制，簡單3步驟即可完成交易，是喜歡固定收益、偏好領息民眾的好選擇；而小資族可善用「e級Bond」專區投資精選國際知名債券，低門檻僅需面額5,000美元即可投資，輕鬆入手無負擔。

至於想要聰明加碼，又不想押注單一產品的民眾，則可以考量「台新智多新」智慧理財平台提供適合的攻守兼備、多元投資組合建議，透過定期檢視，持續汰弱留強，以掌握市場契機；若民眾偏好特定標的，想逢低進場，台新銀行則建議可以透過行動銀行、網路銀行「定期定額」進行基金規律投資，不但有機會降低整體持有成本，更可藉由長期複利效果，享有較高的獲利機會。

除了理財投資外，台新銀行也提及，民眾防疫期間應注意身體健康並適度增加健康險，以彌補如因疾病產生的醫療費用、或住院時收入損失的財務缺口。