IMF預測台經濟負成長4%　財長：疫情穩定、財政刺激才有效果

▲財政部長蘇建榮答詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳靜君／台北報導

IMF下修台灣的經濟成長率到-4%，引起民眾擔心。財政部長蘇建榮今（15）日到立法院財政委員會討論海關進口稅則修正並接受媒體採訪時表示，昨日台灣是零確診，疫情控制得好，特別預算刺激經濟會比較可行，如果疫情像歐美擴大，財政政策的刺激恐怕也很難帶動內需。

國際貨幣基金組織（IMF）預測，受到新冠肺炎（COVID-19）影響，國際經濟將會衰退3%，是1930年以來經濟大蕭條以來，最大的經濟衰退，同時也下修台灣經濟成長率為-4%。

請繼續往下閱讀...

蘇建榮表示，IMF是依據國際上的疫情來看所以才有這樣的預測，而台灣是出口導向的國家，IMF是以一個整體的角度來看。但是我們預算金額擴充至2100億元以及7000億元紓困規模，可以舒緩國內企業與勞工生活的需求，透過這個刺激讓內需，避免受到出口衰退影響。

台灣昨（14）日是零確診，受疫情影響比較小，特別預算刺激內需比較可行，如果我們的疫情像歐美一樣嚴重，透過財政措施刺激可能也無法帶動。由於台灣的疫情比較穩定，沒有大規模群聚感染，財政政策、紓困以及財政擴張措施的成效會好一些，可以彌補出口的減少與經濟衰退的影響。

但外界好奇是否可以發現金？蘇建榮表示，有時候現金的發放只是取代原有的消費，必須要有配套措施，不能只有單純發現金，不然會取代原本想要的消費。至於發現金的財源，特別預算裡有就業者、失業、受影響勞工1035億元的補助措施，對基層勞工會有幫助。