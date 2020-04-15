董事酬金大公開！前十大上市公司董事平均領3千萬元　較107年縮水

▲ 證交所公布108年上市公司董事酬金，前10大公司平均一位董事領到了3087.7萬元。（示意圖／Pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

證交所今（15）日公布108年上市公司董監事酬金資料，其中每位董事酬金排序的前10大公司，平均一位董事領到了3087.7萬元的董事酬金，相較107年的前10大公司平均數3675.2萬元大幅縮水。

依照董事酬金合計（包括108年支付之報酬、退職退休金及業務執行費用，以及109年支付108年度之酬勞）排名，以中信金5.09億元奪冠，其次是台積電3.76億元，和泰車3.03億元。

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第四到十名分別為統一、國巨、台泥、大立光、亞泥、元大金、遠東新等。

另一方面，若依照平均每位董事酬金作為排序，則依序為中信金7279萬元居首，其次為台積電4287萬元、大立光3489.8萬元。

接下來四到十名則為國巨、台新金、統一、和泰車、元大金、開發金、亞泥等。

相較去年，國巨發出了超過10.28億元的董事酬金、位居台股第一，今年則縮水為2.8億元居於第五；國巨平均每位董事酬金也從去年的1.14億元，減為今年的3120萬元。

證交所表示，投資大眾在公開資訊觀測站公司治理專區之董監事酬金資訊進行不同排序查詢，包括董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金，進而達到以「市場機制」促使公司訂定合理董事監察人酬金。

除上述查詢方式外，投資大眾亦可參考各公司108年度股東會年報，或直接至公開資訊觀測站「電子書專區」查詢年報電子書，但因股東會年報編製時點晚於本次申報時點，可能因後續決議不同，而與本次公布董監酬金或有差異。另外，本次公布董監酬金為擬議數，實際數將會在110年1月底公布。