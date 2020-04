偷汽水逼赤腳踩狗屎　10歲妹遭「悶成塑膠箱屍」6hrs才開箱已全身凹折斷裂！

▲女童因為偷汽水被虐待,關進塑膠箱悶死。(圖/示意圖/123RF)

記者陳亭伃/綜合報導

美國亞利桑那州2011年發生一起令人心酸的女童命案。一名10歲的小女孩因被認定偷了一罐冰汽水,竟遭到一對男女虐待,除了逼迫小女孩吃辣椒醬之外,還要求她踩狗屎等排泄物,最後更將小女孩關在塑膠箱內長達六小時,導致最後缺氧死亡。

根據英國《每日郵報》報導,10歲女孩阿梅(Ame Deal)因為被認定偷竊汽水,未料卻遭到艾倫(John Michael Allen)教訓,不僅跟妻子逼迫阿梅吃狗屎、赤腳踩鋁罐、吃辣椒醬,更被惡意丟進冰冷的游泳池中,平時就已經常常遭到拳打腳踢,沒想到艾倫逼迫阿梅進到一個塑膠箱,接著關著至少6小時。

直到隔天被艾倫的妻子發現,阿梅早就因為缺氧而在塑膠箱內斷氣。警方調查,可憐的小阿梅從小時常遭到家人無故虐待,且身上也有大大小小的傷痕;法官開庭時表示,蒐集大量證據證明艾倫以殘忍的方式殺害阿梅,並且提起3項兒童虐待相關罪名,此外艾倫的妻子薩曼莎(Sammantha Allen)也被以謀殺起訴。

而關著阿梅的箱子不到100公分,但阿梅卻已經是120公分的孩子,可見在裡面的壓縮,這讓社福單位、法官相當憤怒。亞利桑那州兒福機構表示,在阿梅過世前都未收到相關虐待通報,但在阿梅搬到亞利桑那州前居住在猶他州,當地曾有「受虐紀錄」。

資料上紀錄,從小生長在複雜環境的阿梅,在母親被親戚虐待後離開家庭,但並未帶著女兒,阿梅的親生父親則是因案入監服刑14年,因此她的監護人為姑姑(案後判刑24年);另外阿梅的祖母則是被判刑10年。

Sammantha Allen sentenced to death for killing her 10-year-old cousin Ame Deal in 2011 by locking her in a box https://t.co/EwpB50GxpG pic.twitter.com/jiUiZVDQPB