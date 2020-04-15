搶攻防疫商機！客製化保健特調　立蕓生醫全台首開「防疫營養門診」

▲立蕓生醫全台首開「防疫營養門診」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球，台灣睽違36天再度零確診，歸功於政府帶領全民努力防疫，而為了繼續對抗疫情，立蕓生醫從今（15）日起全台首開「防疫營養門診」，由營養師出身的總經理余朱青為個人打造客製化保健特調，從最基本的均衡營養，提升自身的免疫能力。

免疫力就像人體的城門守衛兵

談到開設「防疫營養門診」的緣起，余朱青表示，從業營養工作超過20年，以前在醫院當營養師都是為病患調配營養菜單，思考到疾病與飲食有著莫大關聯，於是一直想要開設營養門診，因為自己相信預防勝於治療，而預防醫學和營養醫學更是未來的主流，甚至可以降低醫療資源的浪費。

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余朱青分享，現代人的飲食充斥著加工食品，甚至有些化學產品完全沒有天然食材，影響著人們的身體健康，而免疫力就像人體的城門守衛兵，抵抗力就像城內士兵，因此如果沒有均衡飲食強健體魄，就會讓免疫力、抵抗力下降，輕易讓病毒攻佔人體。

余朱青說明，長年營養師的經驗，發現常有暴食「好的食物」，以及忍不住吃「垃圾食物」的人們，因此特別開設的「防疫營養門診」，就是希望透過對個人的身體組成分析進行身心靈評估，搭配飲食、運動、生活習慣的改善，輔以客製化保健特調，從均衡飲食打造健康身體的根本。

▲立蕓生醫「防疫營養門診」為個人客製化保健特調。（圖／記者姚惠茹攝）

營養師分享防疫小撇步

余朱青分享，國外針對確診數據研究，發現「肥胖」是感染新冠肺炎的高風險因素之一，因為肥胖者已知是一種發炎反應，身體一直處於發炎狀態，體內的免疫系統已無力對抗病毒入侵，而肥胖導致的高血壓、糖尿病等慢性病，更是導致重症的高危險群。

余朱青舉例，像是好萊塢巨星湯姆漢克斯確診之後，就因為患有第二型糖尿病，讓人擔心可能引起併發症，因為身體素質是防疫根本，雖然只要有接觸史就會有被傳染的風險，但是自身的免疫力、抵抗力則會影響病毒攻擊的強弱，因此余朱青建議，均衡飲食有助於強身健體。

余朱青分享，均衡飲食需要攝取多種類的蔬菜和水果，尤其是深綠色的蔬菜，須佔一日蔬菜量的1/3，並建議吃黏稠的食物，像是山藥、秋葵、地瓜葉、莧菜、木耳等含有多醣體、葡聚醣的天然食材，以及具有殺菌效果的生大蒜、薑黃粉等，甚至是可以保護黏膜細胞的薏仁、蓮子、白木耳。

防疫從身體根本做起

相同道理，余朱青表示，這次除了開設「防疫營養門診」，同步開設「減脂營養門診」，強調透過天然的方式，達到身心靈的平衡，改善飲食和生活習慣，搭配保健特調，補足身體缺乏的營養，幫助身體啟動代謝能力，從根本做起來提升自身的免疫力、抵抗力。

余朱青說明，門診首先會幫進行身體組成分析的專業檢測，包括體脂分布、內臟脂肪、水分含量等，然後根據營養師的諮詢經驗，剖析心理狀態，了解自身的問題所在，給予飲食、運動建議指南，進而真正養成健康的良好體質。