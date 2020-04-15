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川普凍結WHO金援「背後計畫」　阻止中國擴張…反用鈔票當牽制籌碼！

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▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲川普凍結WHO預算，被認為可能想牽制中國。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國總統川普在台灣時間15日宣布「凍結世界衛生組織（WHO）預算」，引發國際高度關注，甚至聯合國也出面緩頰。對此外媒《BBC》就分析，川普此一「凍結」的策略，除了要細細調查WHO此次在新冠疫情上的失職之外，恐怕也是用來牽制中國影響力的一個策略。

根據英國《BBC》報導，美國一年投注在WHO的預算高達4～5億美元，如今川普認為WHO並未履行基本職責，甚至試圖包庇中國隱匿病情，因此決定暫時凍結預算，但面對有部分貧窮國家、疫情嚴重的地區需要WHO專業人士的協助，預算若遭到凍結恐怕會讓疫情減緩速度受阻。

此外《BBC》也指出，美國多次指責WHO的疫情處理失當，明顯偏袒中國，因此表面上雖是凍結運算，但實際上卻是想要牽制中國在世界衛生組織與其他國際組織內的影響力；或藉此要求世界衛生組織聘用更多美國人。

據悉，中國在世界衛生組織的影響力確實很大，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）就曾表示，聯合國約15個內部機構中，光是中國或是由代理人控制的就至少有5個單位，影響力不容小覷。

隨著中國疫情趨緩，邁向復甦期，美國疫情雖尚未出現好轉，但總統川普仍堅持表明「重新開放美國的計畫即將敲定」，而「總統」有權解除所有限制重啟經濟，卻受到外界抨擊，於是又改口各州州長也都有責任，中央政府也會與各州進行合作，確保順利。

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