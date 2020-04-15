巴西單日204死創新高！2州長「錄影片」證實確診：病毒不會網開一面

▲巴西衛生人員在貧民窟外消毒。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

新冠肺炎（COVID-19）肆虐巴西，今天再傳兩位領袖染疫，其中一位是旅遊熱點里約熱內盧州長，另一位是亞馬遜雨林區巴拉州（Para）州長。

里約熱內盧州長偉澤（Wilson Witzel）今天在推特上傳影片表示，最近幾天覺得身體不適、發燒和喉嚨痛，要求採檢後驗出陽性。

辦公室職員表示，偉澤今天稍晚前往醫院接受檢測，觀察是否需要住院。

巴拉州州長巴爾巴柳（Helder Barbalho）則是在社群媒體貼文表示，幕僚感染武漢肺炎後，他也驗出陽性，但並未出現症狀。

Mantendo a transparência com vocês, venho informar que meu exame deu positivo para covid-19. pic.twitter.com/kunHZ5WII7 — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 14, 2020

兩位州長都呼籲州民遵守在家避難方針，以防散播病毒。

偉澤表示：「再次呼籲各位待在家裡，誠如大家可以看到，這種病不會對誰網開一面，而且傳播快速。」

巴西死亡案例今天來到204例新高，是疫情爆發以來，單日死亡病例最高的一天。截至今天為止，巴西武漢肺炎總死亡數超過1500人，確診則超過2萬5000例。

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