日媒秀國旗：新冠肺炎證明台灣是獨立國家　「雙方差異一目瞭然」！

▲日媒在網站上登上青天白日滿地紅國旗。（圖／翻攝自Wedge infinity）



記者王佩翊／編譯

日本智庫「岡崎研究所」13日在網路雜誌《Wedge infinity》的專欄中，以「新冠病毒證明了台灣是獨立國家」為題，登出一則文章。文章中讚賞台灣在面對新冠肺炎危機時，所有的防疫政策不只透明公開，更具有高效率，有效降低感染人數與死亡率。文內更提到，「台灣與中國的差異一目瞭然」，「從全世界看待新冠病毒的態度就可以知道，讓全世界的人認知到台灣不是中國的一部分這件事意義非常重大。」

《Wedge infinity》報導，台灣謹記2003年SARS風暴時失去84條寶貴生命的教訓，在此次新冠病毒危機中，從最初的防疫政策，到篩檢、隔離以及治療等各種對策，不但透明公開，更以高效率執行，也因此讓台灣有效控制疫情，台灣與中國大陸、美國、歐洲各國相比，「完美地控制了這場災難」。文章內更寫道，「台灣（從疫情爆發後）至今日的所有防疫政策，深受全球各國讚賞，由此便可一目瞭然台灣與中國的差異。」

▲日媒大讚台灣防疫。圖為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



文內同時也介紹了台灣在此次疫情所做出的各種防疫政策，例如在疫情爆發初期果斷地封鎖國境，限制來自中國大陸的航班；各國中小學延後開學2週，並在停課期間進行全面消毒作業，等到開學後更是徹底執行量體溫等檢查作業；健保卡註記海外旅遊史，讓醫護人員能夠在診察時瞭解該病患是否曾經前往中國大陸或日本。

除此之外，還有在醫院、餐廳、旅館等公共場所的入口設置消毒用酒精，不願配合消毒的民眾則不得進入該場所；在疫情初期就禁止口罩出口，同時在國內實施限購，並以健保卡登記購買，有效預防哄抬價格、口罩量短缺以及囤貨等事件發生。

報導同時也大讚台灣，在這樣的非常時期甚至還向世界第三大經濟大國的日本伸出援手。文內提到，日前祕魯因新冠肺炎封鎖國境，造成29名日本觀光客受困當地，而台灣在派遣專機接回受困台人時，也讓日本觀光客同時搭上專機，協助返國。

▲世界衛生組織幹事長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，日本也注意到台灣在國際舞台飽受孤立的情形，文內寫道，日本一直以來都對台灣加入世界衛生組織（WHO）抱持支持態度，但從WHO這次的行動可以看出，因為受到中國大陸的實質影響，不斷地對台灣的存在採取無視的態度，導致台灣明明擁有許多對抗新冠肺炎的防疫知識與經驗，卻無法共享給世界各國，十分可惜。

▲川普表示，將暫停出資WHO。（圖／路透）

另一方面，美國總統川普14日宣佈暫停資助WHO。川普在記者會上指出，美國已經展開對WHO的一項檢視與評估，期間將會暫停對WHO提供資金；他說這項檢視報告的內容，會包括WHO的嚴重失職行為，和隱匿新冠肺炎擴散疫情的情況。川普表示，當新冠肺炎疫情傳出時，美國很早就對中國發布旅遊禁令，但WHO「反對我們的決定」，「其他跟著WHO指引走的國家和地區，都對中國保持國境開放，就加速了全球大流行。」.