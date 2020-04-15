新冠肺炎假消息氾濫！全球仇恨蔓延…聯合國秘書長：請團結相信科學

▲聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國秘書長古特雷斯14日表示，在新冠肺炎疫情蔓延全球之際，各國還面臨著「危險錯誤訊息氾濫」的困境，不論是錯誤的建議、騙人的療法、瘋狂的陰謀論，都將全球人民的生命置於危險之中，尤其仇恨正在蔓延，全球必須團結對抗這場危機。

古特雷斯（Antonio Guterres）指出，目前全球各地充斥著新冠肺炎的假訊息，不論是有害的健康建議、騙人的治療方法，甚至是瘋狂的陰謀論，這都將全球人民的生命置於危險之中。古特雷斯說，「仇恨正在迅速蔓延，人們和團體受到侮辱和詆毀，相互尊重並維護人權是我們渡過危機的指南針。」

古特雷斯也呼籲民眾必須團結相信科學，而聯合國將與各個社交網站公司保持聯繫，同時肯定那些正在努力根除假消息的公司。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，即便是在自由民主的國家，也必須努力維持言論自由和錯誤訊息之間的平衡。

另外，針對美國總統川普（Donald Trump）暫停提供世界衛生組織（WHO）資金一事，古特雷斯則出面緩頰，「目前不是時候凍結WHO資源的時候，因為它對於打擊新冠肺炎來說非常重要，就像我說的，現在該是團結的時候。」

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