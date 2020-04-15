蔡英文登上「CNN首頁」！成功控制疫情「捐數百萬口罩幫其他國家」

▲CNN報導指出，女性國家領導人的防疫行動做得更好，總統蔡英文也登上新聞網站首頁。（圖／翻攝自CNN網站）



記者吳美依／綜合報導

美國CNN於14日報導指出，這一次新冠肺炎疫情中，女性國家領導人的防疫表現格外出色，文中以台灣、紐西蘭、德國為例說明，3名總統或總理都及早採取行動，實施干預措施，有效控制病毒傳播。其中，台灣總統蔡英文（Tsai Ing-wen）更是登上CNN新聞首頁。

作家洪理達（Leta Hong Fincher）投書CNN表示，台灣、紐西蘭、德國防疫成功，廣受肯定，共同點是皆為多政黨民主國家，大眾對於政府信任度高，且政府都由女性領導。這些女性國家元首及早透過科學方法介入、干預，積極追蹤接觸史，嚴格限制社交集會，加上高品質醫療容易取得，因此成功控制疫情，值得關注。

報導中提到，台灣擁有將近2400萬人口，與中國大陸距離很近，卻被世界衛生組織（WHO）排除在外，本應非常容易受到疫情影響，但因及早實施防疫手段，成功遏止疫情，如今甚至能夠出口數百萬口罩，協助歐盟與其他國家。

CNN報導指出，蔡英文去年12月聽說武漢出現神祕新型病毒感染，立刻下令檢測所有來自武漢的班機，隨後設立疫情中央指揮中心，加速生產口罩等個人防護設備，並限制所有來自中港澳的班機。台灣早期、積極的干預措施有效遏止疫情，目前僅累計393例、6死。就連美國國務院也引述台灣的防疫行動，呼籲台灣應獲得世界衛生大會（WHA）觀察員的地位。

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）因處理疫情受到肯定，支持度提高。（圖／路透）



德國擁有8300萬人口，雖然確診數超過13.2萬，但每百萬人染疫率遠低於其他歐洲國家。政府實施全歐洲最大規模檢測，每周35萬次篩檢，有效及早發現病毒、隔離並治療患者，總理梅克爾（Angela Merkel）也因防疫能力獲得高度支持。

▲紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）及早宣布關閉邊境、封鎖禁足。（圖／達志影像／美聯社）



紐西蘭擁有近500萬人口，高度依賴觀光旅遊業。但總理阿爾登（Jacinda Ardern）於3月19日就宣布對外籍旅客關閉邊境，3月23日實施禁足令，且廣泛實施檢測，目前累計1300多例、9死。她9日表示，「面對一個多世紀以來人類健康最大威脅，紐西蘭人已經悄悄地共同築起全國的防衛之牆。」

洪理達也舉出芬蘭、冰島等女性領導國家為例，與英、美、瑞典的防疫行動相互比較。她表示，如果現在就斷言哪位領導人的防疫行動做得最好，其實言之過早，但上述例子顯示，及早採取果斷行動的國家元首中，女性比例較高，世界迫切需要更多女性領導人，以及女性在各政治層級中的平等代表性。

但據聯合國與各國議會聯盟（Inter-Parliamentary Union）數據，截至2020年1月1日，152名選舉上任的國家元首中僅有10名女性。聯合國婦女署主任蘭博庫卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）說，「我們創造了一個世界，不論在實體決策空間或我們述說自己生活的故事裡，女性被壓縮到只有25％、1/4的空間。1/4是不夠的。」

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