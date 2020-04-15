遠距教學再延長！　台師大全面採線上授課至4/24

▲台師大遠距教學延長至4/24。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣範大學日前因校內有2名學生確診，該校從4月6日至4月17日採遠距教學。該校昨日晚間寄信通知學生，為銜接4月27日起60人以上之遠距課程，及避開連假期間國人至11景點旅遊後續可能的風險，故全校共同課程、通識課程、師培課程之遠距敎學全面延至4月24日止。

台師大說明，因應疫情發展，為降低群聚，本校已於3月18日及4月8日的學術及行政主管會議通過，60人以上課程自4月27日起全面採遠距敎學到學期末；但因本校有確診個案，故於4月3日宣布全校課程自 4月6日至4月17日全面採遠距教學。

請繼續往下閱讀...

▲台師大說明，60人以上課程全面採遠距敎學到學期末。（圖／記者屠惠剛攝）

台師大根據CDC之調查及匡列，並說明，本校自主健康管理及健康監測時間至4月13日止，全校空間已全面消毒。但為銜接4月27日起60人以上之遠距課程，及避開國人於清明連假期間至十一景點旅遊後續可能的風險，故於4月13日的學術及行政主管會議通過，全校共同課程、通識課程、師培課程之遠距敎學全面延至4月24日止。

台師大也說，各學院也已有共識，專業課程會延長遠距教學至4月24日止。必要之實驗室活動會落實分流、戴口罩及保持社交距離之規定。

另外也規定，未來進行實體課程時，教室及實驗室等一定要維持1.5公尺之社交距離，或全程戴口罩，有困難者，請助教及敎師主動聯絡敎務處更換敎室；體育課需在通風良好空間或戶外進行。上課時，請老師落實紙本或 QR Code 點名。

▼台師大日前進行全校大消毒。（圖／記者李毓康攝）