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州巧科技今掛牌上市　每股承銷價15元

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▲州巧科技董事長李樹裔、總經理李樹宗、樂鈞科技總經理趙文龍。（圖／記者姚惠茹攝）

▲州巧科技董事長李樹裔。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

國內金屬沖壓件大廠州巧科技（3543）今（15）日以每股承銷價15元掛牌上市，分為競價拍賣及公開申購承銷方式辦理，競價拍賣已在3月30日開標成功，最高得標價格為18元，競拍得標加權平均價格15.27元，而公開申購價為15元，總計吸引超過六萬人參與申購，中籤率僅3%，市場反應熱絡。

州巧科技3月營收2.48億元，年增3.45％；累計今年首季營收6.69億元，較去年同期小幅衰退3.45％，近年獲利逐年增加，自107年的6402萬元成長至108年的9618萬元，每股盈餘也從107年的0.80元成長至108年的1.22元，昨（14）日興櫃市場參考價為20.7元，

請繼續往下閱讀...

州巧科技成立於民國89年6月，原為TFT-LCD沖壓零組件的專業廠商，近年來致力於發展家居及醫療新事業，其中TFT-LCD沖壓零組件部份，配合面板、背光模組與系統廠等客戶，生產符合市場各尺寸TFT-LCD在顯示器、車用、工業控制、醫療、筆電等應用的相關精密沖壓零組件。

家居事業方面，州巧已成為國際級傢俱商的合格供應商，並持續開拓新產品，如鋼板抽屜及金屬層架等，致力發展家居領域；醫療事業方面，州巧從電動輪椅之組裝代工，現已自主開發新型電動輪椅，且自主設計居家照護床，由OEM領域跨入ODM領域。

展望未來，州巧科技表示，儘管面臨美中貿易戰衝擊，透過技術升級、產品結構設計客製化以及產地分配調整，滿足客戶需求，TFT-LCD沖壓產品上降低電視產品比重及拉高中小尺寸利基型產品比重，並持續拓展家居金屬製品及醫療產品，產品布局將更多元。

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關鍵字：

州巧科技李樹裔TFT-LCD沖壓零組件

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