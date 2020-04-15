美股道瓊漲558點　台指期開盤上揚4點

▲美股道瓊上漲 558.99 點。回頭看台指期今（15）日開盤上漲 4 點，來到 10,347 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國疫情趨緩、經濟重啟的希望消弭了銀行財報利空，華爾街樂觀情緒延續，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）也透露，美國總統川普將在兩天內發布復工指導方針的重要聲明，激勵美股擴大漲幅。回頭看台指期今（15）日開盤上漲 4 點，來到 10,347 點。

美股道瓊指數上漲 558.99 點，或 2.39%，收 23,949.76 點。標普 500 指數上漲 84.43 點，或 3.06%，收 2,846.06 點。那斯達克指數上漲 323.31 點，或 3.95%，收 8,515.74 點。費城半導體指數上漲 72.08 點，或 4.44%，收 1,695.76 點。

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Spartan Capital Securities首席市場分析師卡迪略（Peter Cardillo）表示：「市場上漲，主要看好經濟很快能重新開放的展望，以及新冠肺炎疫情可能達到高峰。」

不過他表示，隨著陸續公布的經濟數據將顯示疫情對經濟的衝擊程度，未來幾個月市場可能會遭遇進一步大幅拋售。

截至今早8：47，台指期上漲 9 點，來到 10,352 點。