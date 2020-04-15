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辜仲瑩回來了！開發金連密人事整頓　4大女將上位

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開發金大股東辜仲瑩除了長期器重邱德馨、南怡君，近年還延攬郭瑜玲及「新嬌點」余珊蓉律師（右）。（圖／本刊繪圖組）

▲開發金大股東辜仲瑩除了長期器重邱德馨、南怡君，近年還延攬郭瑜玲及「新嬌點」余珊蓉律師（右）。（圖／本刊繪圖組）

圖、文／CTWANT

原訂3月間要完成的金融圈併購大案「中華開發金控（開發金）收購中國人壽（中壽）」，日前經金管會點頭展延「2年又2個月」。此案隨著開發金總經理王銘陽閃辭裸退，人稱「獵豹」的「辜家二少」辜仲瑩如何霸氣回鍋，成為眾所矚目的焦點。

請繼續往下閱讀...

本刊調查，2015年間，辜仲瑩因違反《證券交易法》，遭金管會處以5年任職限令，於今年3月解禁。他在解禁前即大動作布局人事，重用4名女將，除了邱德馨、南怡君與郭瑜玲3名熟面孔，還有一個外界鮮知的「新嬌點」──被形容為「集美麗與智慧於一身」的律師余珊蓉。

今年度的金融圈併購大案，就是原訂三月完成的「開發金併購中壽」，然而，新年一開始，開發金就跌破眾人眼鏡，先是公開表態「希望併購案延期」，緊接著連總經理王銘陽也閃辭下台。

併購挫敗 受罰神隱五年

在此關鍵時刻，外界紛紛議論：「今年六月股東會，開發金大股東辜仲瑩會不會回任董事長或總經理？」對此，一位資深金融高階主管笑說：「辜仲瑩已經回來了呀！」「去年十月他接任『中華開發資本』董事長，即使沒有重掌開發金，他仍能以大股東董事的身分，直接或間接對公司下指導棋。」

五十五歲的辜仲瑩，出身台灣五大家族之一「鹿港辜家」，當年以「中信證券」（後更名為「凱基證券」）另立門戶，十六年前在父兄支持下，大舉入主開發金，一戰成名。

2017年開發金啟動併購中壽的計畫，時任總經理的王銘陽（前排左4）為主要操盤者。（圖／業者提供）

▲2017年開發金啟動併購中壽的計畫，時任總經理的王銘陽（前排左4）為主要操盤者。（圖／業者提供）

隔年辜仲瑩乘勝追擊，打算併購「金鼎證券」，因此贏得「獵豹」封號，不料遭公司派反擊，併吞失利的同時還惹上官司，二○一五年遭判刑定讞，並被金管會懲罰「五年內不能回任金融圈」，期限到今年三月下旬為止。

在辜仲瑩沉潛期間，原已投資中壽一○％股權的開發金，三年前以每股三十五元公開收購中壽二五％股權，預計今年三月完成剩下六五％股權的收購，不料最後卻事與願違。

「重點是，這一屆開發金董事會，每個董事都得上緊發條，因為金管會同意併購中壽案延期，但仍須在這一屆董事任期內完成，算起來只剩二年又二個月。」一位金融圈人士表示。（待續）

被金融圈封為「獵豹」的辜仲瑩，自從2009年併購金鼎證券涉及違反《證券交易法》後，沉潛長達10年。（圖／開發金提供）

▲被金融圈封為「獵豹」的辜仲瑩，自從2009年併購金鼎證券涉及違反《證券交易法》後，沉潛長達10年。（圖／開發金提供）

昔日辜濂松、辜仲諒及辜仲瑩父子同台的畫面，如今已無法再現。辜濂松(右三)、辜仲瑩(右一)、辜仲諒(右四)。（圖／楊彩成攝）

▲昔日辜濂松、辜仲諒及辜仲瑩父子同台的畫面，如今已無法再現。辜濂松(右三)、辜仲瑩(右一)、辜仲諒(右四)。（圖／楊彩成攝）

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