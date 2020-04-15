　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

遺孀力戰保友訊！創業夥伴結盟鋼鐵梟雄突襲　經營權之爭一觸即發

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

國內網通大廠友訊今年6月將改選董監事，爆出16人欲搶9席董監事的經營權大戰。友訊創辦人高次軒遺孀胡雪遭大股東、明泰董事長李中旺突襲，胡雪為守高次軒留下的事業，「力拚拿下6席董監事，盡她所能守住公司。」高家友人說。發動突襲的李中旺結盟「鋼鐵梟雄」、台鋼集團會長謝裕民，意圖在友訊今年改選拿下至少5席董監事，友訊經營權之爭一觸即發。

友訊創辦人高次軒遺孀胡雪被大股東結盟市場派突襲。（聯合知識庫）

▲友訊創辦人高次軒遺孀胡雪被大股東結盟市場派突襲。（圖／鏡週刊提供，下同）

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情肆虐全球，正在人心惶惶之際，國內網通大廠友訊卻面臨山雨欲來的經營權大戰。上週二（7日）網通大廠友訊舉行董事會，會後公布二則重訊，一是董事明泰科技更換法人代表，二是因應疫情延後股東會規畫遭董事會否決，這二則重訊看似無關緊要，卻是市場派對友訊下的二張戰帖。

友訊是國內一線網通大廠，以「D-Link」品牌享譽國際，曾是全球消費性網通產品第一品牌、台灣網通族群的營收王，被譽為是「台灣之光」，全球品牌價值調查機構Interbrand2015年調查，「D-Link」品牌價值達1.02億美元（約合新台幣30億元），是和華碩、宏碁並駕齊驅的馳名科技品牌廠。

友訊上週二舉行的董事會一副驚濤洶湧的氣氛，董事明泰科技改派代表，由林裕欽換成林文鵬，林文鵬正是國內經營權案常見身影的律師；原欲配合疫情，延後股東會日期、地點提案也被反對，隔天（8日）友訊更出具獨董馮忠鵬、鍾祥鳳的反對公告。市場人士分析：「明顯是市場派不想讓公司派再有時間收籌碼。」

本刊調查，友訊今年6月15日要改選6席一般董事、3席獨立董事，攤開最新董監提名名單，卻出現11名董事、5名獨董爆量提名，市場人士點名，「今年友訊經營權之爭已一觸即發。」

以友訊創辦人高次軒遺孀胡雪為首的公司派，直到3月18日董事會時，仍未發現大股東李中旺已有異心，結盟有「鋼鐵梟雄」稱號、台灣鋼鐵集團會長的謝裕民，因此仍照原先規畫提名董監事，後來看到市場派的提名，竟然有包括李中旺等人的重覆人選，這才驚覺他們已結盟，事態嚴重。

知情人士透露：「3月初，董事之一的明泰科技董事長李中旺突向胡雪提退休，要退出友訊董事會，當時胡積極慰留，盼李能留下，董事會也按照原先規畫提名，直到隔天、3月19日，友訊找全通、長龍與聯洲三大委託書通路商業者，以及元大證券、康和證券時，才驚覺通路商都被綁走了。

 

回應

 

針對友訊爆發經營權之爭，大股東、明泰董事長李中旺結盟台灣鋼鐵集團會長謝裕民，友訊創辦人高次軒遺孀胡雪被李中旺為首的市場派突襲，雙方三度會面協商卻無共識，友訊經營權大戰一觸即發，本刊致電友訊、李中旺辦公室至截稿前均無回應。

謝裕民左右手、榮剛董事長王炯棻透過書面答覆，金智富看好網通和友訊未來發展，並持股友訊，也關心友訊績效和公司治理，基於保障投資希望看到友訊能重返榮耀，支持專業經理人改變友訊。


更多鏡週刊報導
【遺孀力戰保友訊2】遭前部屬背叛　高次軒遺孀全力捍衛D-Link
【遺孀力戰保友訊3】鋼鐵梟雄伸手網通大咖　謝裕民精算一兼二顧
【遺孀力戰保友訊4】三次談判吃人夠夠　D-Link女董座被逼反擊

ET快訊
謝和弦強制入院20天近況曝！傳病情很嚴重　靠醫生紙條傳情莉婭
台灣寫信通報WHO操刀人曝光　前疾管局長：內行人一看就知代誌
丹寧口罩美炸！細看秒恍神…最美藥師曝光　神人開門了
方志友、楊銘威4年婚爆危機　4個月前認對未來沒希望：過得辛苦
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美股道瓊漲558點　台指期開盤上揚4點

州巧科技今掛牌上市　每股承銷價15元

辜仲瑩回來了！開發金連密人事整頓　4大女將上位

遺孀力戰保友訊！創業夥伴結盟鋼鐵梟雄突襲　經營權之爭一觸即發

IMF估台灣GDP萎縮4％！四小龍只贏過香港　失業率升至4.4％

國賓飯店今年不發放現金股利　保留1.47億資金充實營運

元大S＆P原油正2適用「豁免條款」免下市？　金管會本周公布標準

影／專家教你挑優質基金　搭配定期定額是王道

小童口罩明天開放網路預購　經濟部三點提醒別買錯

國銀對中小企業放款2月增347億　這3家銀行增加最多

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

貓皇貼紙黏額頭小短手拿不下來　魔性扭動瞬間當機：朕被下咒了

波麗士壓制屁孩「狠踹頭部」嗆民眾 網斥：是港警嗎...綠黨告發千人連署

譚德塞新消息：新冠肺炎傳播快！　致死率「H1N1的10倍」解封要緩

萬華房仲路邊撿刀...隨機捅18刀 無辜運將刀插左手腕拖行1m命危

4個月內失業...可申請防疫打工 「幫政府賣口罩」最高月入1.2K

美股道瓊漲558點　台指期開盤上揚4點

州巧科技今掛牌上市　每股承銷價15元

辜仲瑩回來了！開發金連密人事整頓　4大女將上位

遺孀力戰保友訊！創業夥伴結盟鋼鐵梟雄突襲　經營權之爭一觸即發

IMF估台灣GDP萎縮4％！四小龍只贏過香港　失業率升至4.4％

國賓飯店今年不發放現金股利　保留1.47億資金充實營運

元大S＆P原油正2適用「豁免條款」免下市？　金管會本周公布標準

影／專家教你挑優質基金　搭配定期定額是王道

小童口罩明天開放網路預購　經濟部三點提醒別買錯

國銀對中小企業放款2月增347億　這3家銀行增加最多

美股道瓊漲558點　台指期開盤上揚4點

州巧科技今掛牌上市　每股承銷價15元

苗栗水電工換瓦斯管線「手指卡槽」　消防員出動破壞器材助脫困

免聚集、免排隊、現金免經手！街邊店小額導入自動化設備　疫情自救「打斷手骨顛倒勇」

落伍了！24小時刁牌、約會最佳去處不再　高雄泡沫紅茶街20家剩1家

南部嬤：要寄去給台北阿孫ㄟ！ 一句話講出南部兒童口罩不夠原因

Ean部落閣／「高空泳池」太撩人　台中酒店式公寓能狂拍美照又能像家

瘋電影／小魔花　讓人性格改變的花粉

大聯盟投入新冠肺炎抗體研究　協助對抗疫情

熊熊19歲「蓬萊仙山影片」外洩！　脫衣打籃球超噴血…「寫真妹→CEO」14年翻身

員警用腳踹頭壓制少年掀網論戰　侯友宜：支持分局看法

財經熱門新聞

IMF下修經濟成長　估台灣衰退4％

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

兆豐銀獨董廖學興「猛爆性肝炎」辭世　享壽66歲　　

友訊市場派下戰帖　創業夥伴結盟鋼鐵梟雄突襲

辜仲瑩回來了！開發金連密人事整頓　4大女將上位

元大原油正2下市豁免？金管會這樣說

大樂透連18槓今晚頭獎衝5.1億　將是今年最高獎金

小童口罩明天開放網路預購　經濟部三點提醒別買錯

防疫快篩「只有600克就像易開罐」　經濟部：準確率高達九成

台股首季大戶落跑！金管會點出2關鍵

全球瘋搶酒精原料　台糖加訂原料延至本周五到貨

國賓飯店今年不發放現金股利　保留1.47億資金充實營運

民眾到銀行辦事「均須」戴口罩　金管會最快本周公告

台股收盤大漲233點！台積電強漲2.33%　指數站上10300點

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／美國總統川普決定停止資助WHO

熊熊曖昧男又+1！特斯拉富二代公主抱回家

台灣廣告登紐時反擊譚德塞　世衛大動作13點聲明回應了

即／洋基隊老闆病逝　享壽63歲

NHK報台0確診原因　日網驚：太神奇了

超正藥師包丹寧口罩美炸！神人開門了

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

方志友曖昧小鮮肉「行車紀錄器親暱對話」外洩！

美議員出招！要譚德塞「解釋WHO、中共關係」

方志友4年婚早爆危機！4個月前認「夫妻對未來沒希望」

時尚感破表！台中買到「丹寧口罩」美炸

阿滴《紐時》廣告全文一次看：沒有人能孤立台灣！

瑤瑤慶生PO文：我們多了一個小寶貝！

女同學露背秀紫色蕾絲繩　正面照曝光

長大才知道親子丼「超殘忍真相」　網驚呆

更多

最夯影音

更多
浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救

浪浪遭惡徒持瓦斯槍狂射7槍！　沿路滴血…動保被迫麻醉槍急救
口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

口罩剩千片遭投訴！衛生局派人稽查 藥師媽累翻爆口角：我們不用活了？

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

川普嗆斷金援！最快下周決定　譚德塞盼：希望美國繼續資助

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

安普賢唱《梨泰院》OST..破音也很努力XD　「馬賢利」李周映反擊撕下哈哈名牌！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面