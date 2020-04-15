遺孀力戰保友訊！創業夥伴結盟鋼鐵梟雄突襲　經營權之爭一觸即發

圖、文／鏡週刊

國內網通大廠友訊今年6月將改選董監事，爆出16人欲搶9席董監事的經營權大戰。友訊創辦人高次軒遺孀胡雪遭大股東、明泰董事長李中旺突襲，胡雪為守高次軒留下的事業，「力拚拿下6席董監事，盡她所能守住公司。」高家友人說。發動突襲的李中旺結盟「鋼鐵梟雄」、台鋼集團會長謝裕民，意圖在友訊今年改選拿下至少5席董監事，友訊經營權之爭一觸即發。

▲友訊創辦人高次軒遺孀胡雪被大股東結盟市場派突襲。（圖／鏡週刊提供，下同）



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新冠肺炎疫情肆虐全球，正在人心惶惶之際，國內網通大廠友訊卻面臨山雨欲來的經營權大戰。上週二（7日）網通大廠友訊舉行董事會，會後公布二則重訊，一是董事明泰科技更換法人代表，二是因應疫情延後股東會規畫遭董事會否決，這二則重訊看似無關緊要，卻是市場派對友訊下的二張戰帖。

友訊是國內一線網通大廠，以「D-Link」品牌享譽國際，曾是全球消費性網通產品第一品牌、台灣網通族群的營收王，被譽為是「台灣之光」，全球品牌價值調查機構Interbrand2015年調查，「D-Link」品牌價值達1.02億美元（約合新台幣30億元），是和華碩、宏碁並駕齊驅的馳名科技品牌廠。

友訊上週二舉行的董事會一副驚濤洶湧的氣氛，董事明泰科技改派代表，由林裕欽換成林文鵬，林文鵬正是國內經營權案常見身影的律師；原欲配合疫情，延後股東會日期、地點提案也被反對，隔天（8日）友訊更出具獨董馮忠鵬、鍾祥鳳的反對公告。市場人士分析：「明顯是市場派不想讓公司派再有時間收籌碼。」

本刊調查，友訊今年6月15日要改選6席一般董事、3席獨立董事，攤開最新董監提名名單，卻出現11名董事、5名獨董爆量提名，市場人士點名，「今年友訊經營權之爭已一觸即發。」

以友訊創辦人高次軒遺孀胡雪為首的公司派，直到3月18日董事會時，仍未發現大股東李中旺已有異心，結盟有「鋼鐵梟雄」稱號、台灣鋼鐵集團會長的謝裕民，因此仍照原先規畫提名董監事，後來看到市場派的提名，竟然有包括李中旺等人的重覆人選，這才驚覺他們已結盟，事態嚴重。

知情人士透露：「3月初，董事之一的明泰科技董事長李中旺突向胡雪提退休，要退出友訊董事會，當時胡積極慰留，盼李能留下，董事會也按照原先規畫提名，直到隔天、3月19日，友訊找全通、長龍與聯洲三大委託書通路商業者，以及元大證券、康和證券時，才驚覺通路商都被綁走了。

回應

針對友訊爆發經營權之爭，大股東、明泰董事長李中旺結盟台灣鋼鐵集團會長謝裕民，友訊創辦人高次軒遺孀胡雪被李中旺為首的市場派突襲，雙方三度會面協商卻無共識，友訊經營權大戰一觸即發，本刊致電友訊、李中旺辦公室至截稿前均無回應。

謝裕民左右手、榮剛董事長王炯棻透過書面答覆，金智富看好網通和友訊未來發展，並持股友訊，也關心友訊績效和公司治理，基於保障投資希望看到友訊能重返榮耀，支持專業經理人改變友訊。



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