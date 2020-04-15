全球24小時增5萬確診6500死！　重災前五國染疫人口佔60％「死亡數佔66％」

▲全球確診人數將在本周突破200萬例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至15日上午5點，全球過去24小時新增確診約5萬例、超過6500人病逝。美國確診人數即將突破60萬例，死亡病例也以超過2.5萬例，而紐約州在前一日首度降到單日700死之後，又衝到778人死亡的高點。土耳其首度突破百人死亡，預計未來2周內將迎疫情高峰。



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截至今天上午6點30分，美國過去24小時新增2萬382例確診，累計確診人數達到60萬2989例。

全球累計185個國家或地區染疫，累計確診人數高達197萬879例，死亡病例12萬5678例例。擁有3.3億人口的美國，不論確診或死亡皆是全球第一位；蠟燭多頭燒的總統川普，除了一面要求官員加快各行業紓困方案的腳步，和民主黨籍的多名州長爭執「到底誰有權力宣布解封」的問題，還要轉身開鍘世衛組織（WHO），於美東時間周二宣布「美國將檢視WHO的嚴重失職行為和隱匿疫情，期間暫停提供資金。」

與此同時，疫情進度不一的世界各國仍在忙著防疫事務，西班牙24小時內仍新增2913例、至少400死；義大利則是新增2972例確診、611死。13萬1359例確診的德國位居第5位，但繼續維持低致死率，累計3294死。

疫情最嚴重的前五國，美、西、義、法、德，累計確診人數加總共119萬1956例，佔全球確診人數60.47％；死亡病例共8萬3740人，佔全球66.63％。

歐亞接壤的土耳其，疫情持續攀升，過去24小時新增近4100例確診，首次突破100例死亡，累計確診6萬5111例、1403死。