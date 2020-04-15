美股盼「解封」道瓊漲558點！　白宮顧問：川普2天內宣布何時重啟經濟

▲川普可能於1、2天內在記者會上，說明何時重新開放經濟活動。（圖／翻攝 路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國疫情高峰趨緩，投資人對解除居家禁足令及商業封鎖令的期待漸增，美股三大指數周二（14日）全部漲收，漲幅都在2.39％以上。值得注意的是，美國財政部當天稍晚和民航航空公司達成協議，將會祭出250億美元的財政支持方案，幫助度過新冠肺炎帶來的經濟衝擊和驟降的搭乘需求。

道瓊指數終場上漲558.99點，或2.39％，收在23949.76點；標普500指數上漲84.43點，或3.06％，收在2846.06點；那斯達克指數則是上漲323.32點，或3.95％，以8515.74點作收。

紐約13日單日死亡人數結束過去連續6天超過700人病逝的高峰，其他各周也出現疫情趨緩，紐約州長古莫（Andrew Guomo）便在當天記者會表示，東西岸連同紐約在內共9州（州長全屬民主黨），正在計畫「逐步解封」」。

關於到底該由誰下命令解封居家禁足令和重啟經濟活動，總統川普不僅在媒體上放話，更連連發推，表示解封由他說了算，而且很快就出爐。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）14日表示，川普將在未來1、2天內，對重新開放經濟活動做出數項宣布。

撇除共和黨籍的川普和民主黨籍州長們之間的權爭，以及摩根大通第一季營利暴跌近7成的驚人數字，投資人仍對疫情即將過去，市場將重新復甦而感到期待。

財政部和民航公司「原則上」達成的財政支持方案，總金額約250億美元，白宮預計稍晚對外宣布協議內容。