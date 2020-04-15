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台灣廣告登紐時反擊譚德塞：WHO can help？　世衛大動作13點聲明回應了

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▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲譚德塞近日指控台灣對他人身攻擊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

紐約時報今天刊登台灣民眾募資的廣告，文案提到台灣被世衛組織拒於門外；對此世衛大動作提出13點聲明回應，強調數十年來一直與台灣衛生部門保持技術交流。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）近日指責台灣對他人身攻擊，設計師聶永真、網路紅人阿滴、沃草共同創辦人林祖儀等人發動募資在紐時刊登全版廣告，廣告在14日刊出。

廣告文案切成上下兩塊，分別以黑、白為底色。上半部以世衛英文縮寫表達「誰」，提出問句WHO can help?（誰能幫忙？）；下半部答道Taiwan（台灣）。這封寫給世界的公開信表示：「你們並不孤單，台灣與你們同在。我們知道你們的處境，知道這有多麼艱難。台灣2003年受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情重創、被世衛組織拒於門外，對此體會甚深。」

WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）今天以電子郵件回覆中央社詢問對此廣告回應時，大動作提出13點聲明，且文章一開頭強調WHO數十年以來一直與台灣的衛生當局（Taiwanese health authorities）保持定期技術交流。

▲▼阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

▲▼阿滴等人募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

▲▼阿滴募款刊登《紐約時報》廣告，為台灣發聲。（圖／募資執行團隊提供）

隨後駐日內瓦辦事處對中央社表示，對於今天WHO的回應感到遺憾，並強調台灣僅能極為有限的參與數項技術會議或活動，WHO以片段資訊誤導外界與台灣有充分交流，並未呈現事實全貌，對此外交部將進一步說明。

在WHO提出13點回應中，賈撒列維克解釋前8點說明台灣的衛生專家和部門如何與WHO互動及應對2019冠狀病毒疾病全球大流行的實例。

首先是台灣有國際衛生條例（IHR）架構下的聯繫窗口，可以接收資訊、並直接向WHO總部更新訊息，也可以使用「事件資訊庫平台」（EIS）。並說雖然注意到台灣的病例數相對其人口數屬低，但WHO仍在密切關注事態發展。

此外，世衛依序提出的第2至第6點聲明，包括台灣有衛生專家參加世衛2020年1月成立的交流系統，支持全球應對疾病工作、兩位台灣專家參加WHO今年2月舉行的全球研究與創新論壇、台灣流行病學培訓計畫屬於「全球流行病學與公共衛生防疫網」（TEPHINET）成員、WHO透過技術指導直接向台灣衛生部門通報情況、台灣專家和部門可以透過世衛網站及其他公開平台獲取最新動態及資訊。

▼台灣在紐時刊登廣告反擊譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼世衛組織,譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

第7點聲明提到WHO在台灣日內瓦辦事處設有指定聯絡點，透過這一管道可以處理一般性問題，並在出現技術問題時協調。第8則是WHO透過「歐洲疾病預防管制中心」（ECDC）與台灣衛生部門互動。

賈撒列維克說明，第9至第13點聲明則是解釋WHO與台灣歷年來針對全球不同健康議題的互動。例如第9點是2019年台灣專家受邀參加9次WHO技術會議，並參加其中的8次會議，為WHO多項議題上做出貢獻，並爭取讓更多台灣專家參加2020年的工作。

第10至13點聲明是台灣疫苗廠商為WHO成立的防範流感大流行框架做出貢獻、且台灣專家為癌症研究發布重要出版物、台灣有一位專家列入「國際衛生條例」名冊、在一系列其他問題上，雙方針對各種實際和技術問題進行交流。

▼聶永真設計刊登紐約時報廣告曝光。（圖／集資發起團隊提供）

▲▼聶永真設計刊登紐約時報廣告搶先曝光。（圖／集資發起團隊提供）

廣告全文如下：

WHO can help?
Taiwan.

In a time of isolation, we choose solidarity

You are not alone. Taiwan is with you.

We know what you are going through. We know how hard it is.

Taiwan, having been devastated by the SARS epidemic in 2003, knows.
Taiwan, having been isolated from the World Health Organization, knows.

That is why we are contributing to international efforts by sharing how we contained the outbreak, kept our schools and businesses open, and ensured masks for all.

In the past weeks, Taiwan has provided more than 16 million medical masks to support medical workers around the world and have worked together with the US and the EU on the most advanced rapid tests and vaccines for COVID-19.

Who can isolate Taiwan? No one.

Because we are here to help.

#TaiwanCanHelp
#TaiwanIsHelping

26,980 contributors participated in the crowdfunding campaign to bring you this message.
Their donations will be used to fight COVID-19 internationally alongside our global partners.

中文全文如下：

誰能幫忙？
台灣

在全球孤立的時刻，我們選擇團結

你不是孤單的。台灣也跟你站在同一陣線。

台灣經歷過2003年的SARS，所以知道你們正在經歷的一切。
台灣被世界衛生組織孤立，所以知道單打獨鬥有多艱難。

這就是為什麼我們選擇在國際上分享我們的經驗。我們是如何控制疫情、如何保持社會正常運作，並且確保人人都有口罩戴。

在過去幾個禮拜裡，台灣捐贈了1600萬個口罩支援世界各地的醫療工作者。我們也與美國跟歐盟合作開發最先進的快篩與疫苗。

誰能孤立台灣？沒有人。
因為我們是來幫忙的。

#TaiwanCanHelp
#TaiwanIsHelping

這個訊息來自參與了本次集資計畫的26,980位贊助者。他們的捐款將用於全球防疫所需。

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