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NHK報「台灣0確診」曝光原因　3000人讚爆！日網驚嘆：台灣太神奇了

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記者許力方／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指出，14日無新增確診病例，睽違36天台灣終於0確診，好消息振奮人心，日本放送協會（NHK）也以「台灣『新冠肺炎零確診』」報導，提及自3月9日後超過一月，台灣官員宣布14日0確診病例，底下湧入大票網友以日文回應，大讚「台灣疫情已受到控制，日本應該仿效」、「台灣很棒！」

NHK於14日晚間刊出報導，並在推特轉發連結，內容提及，台灣每天都有歐美等境外移入感染源，確診病例達到393人6死，不過當局自3月19日起禁止外國人入境，並同時採取14天居家檢疫、隔離，違者重罰350萬日圓（台幣100萬元）的措施。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲▼NHK報「台灣0確診」曝光原因　3000人讚爆！日網驚嘆：太神奇了。（圖／翻攝推特）

▲NHK報「台灣0確診」曝光原因，日網驚：太神奇了。（圖／ETtoday攝影中心、翻攝推特）

報導最後引述指揮官陳時中在記者會中指出，疫情尚未結束，無法現在就說高峰期已過，「以前也很多零確診，值得大家稍微高興一下，希望能夠繼續維持！」

推特貼文火速吸引超過2998讚，90則留言、1400多則轉發，底下吸引大批網友以日文回應，大讚「台灣疫情已被完全控制，日本應該仿效」、「我想去台灣」、「台灣很棒」、「台灣防疫的行動時機、政策都很讚」、「我想去台灣學習」、「台灣太神奇了」、「我可以相信台灣」，不少人紛紛拍手鼓勵「畢竟是台灣，恭喜！」

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