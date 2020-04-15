哈佛公衛研究：美國需要繼續實施「社會隔離」　直到2022年

▲哈佛公衛學院研究指出，美國需要實施社會隔離政策到2022。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）讓美國成為全球最嚴重的疫情重災區，造成59萬人確診感染、2.4萬人死亡，雖然美國預期在5月會疫情會有所好轉，但是哈佛公衛學院研究小組最新的研究卻顯示，美國可能需要實施社會隔離政策，直到2022年。

根據CNN報導指出，研究人員預測，除非有迅速可用的疫苗，否則必須繼續保持社會隔離政策，例如在家叫外送訂餐，或者學校繼續停課，直到2022年，這個研究的結果發表在《科學》期刊上，這與白宮所吹捧的研究結果正好相反，該研究表明疫情會在今年夏天趨緩。

哈佛公衛學院用目前對於新冠肺炎病毒已知的資訊，重建的當前大流行可能的模型，報告中指出，直到2022年才可能需要間歇性解除社會隔離，除非重症監護能力可以大幅提高或者研發出有效的疫苗。

▲報告中也強調，應該要從可運用的方法中干預，而非一定要實施長期社會隔離政策。（圖／路透）

不過報告的中也強調，研究團隊也意識到長期實施社會隔離政策，對於經濟、社會與教育造成嚴重的影響，所以運算這個模型不是認同長期實施社會隔離政策，而是要思考在目前可運用的方法之中，尋找可行的干預措施，例如擴大加護病房的重症收治能量，找尋能夠避免消耗加護病房收治能量的治療，以及其他的創新思維。

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