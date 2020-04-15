拜登將獲歐巴馬公開支持！民主黨展現大團結　女助理控他27年前性侵

▲歐巴馬預計將公開支持前副手拜登代表民主黨競選美國總統。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登幾乎篤定能獲得民主黨提名，包括已退選的佛蒙特州參議院桑德斯和前總統歐巴馬都表態支持，望能凝聚民主黨陣營士氣。不過，近日一名曾擔任拜登幕僚的女子出面指控，曾在1990年代遭拜登性侵。

上周宣布退出民主黨初選的桑德斯（Bernie Sanders），近日透過螢幕分割方式與拜登同框網路直播節目，呼籲民主黨人應該團結一致，力挺拜登，展現大團結戲碼。

除此之外，有消息人士向美媒透露，歐巴馬（Barack Obama）預計於美國時間14日透過預錄影片，表態支持拜登代表民主黨競選總統。消息人士透露，歐巴馬將在影片中對拜登表示認可，並向選民說明拜登是眼前疫情危機中美國需要的領導人。

不過，曾在1993年於拜登參議員辦公室擔任助理的女子里德（Tara Reade），去年就曾指稱拜登對她有不當肢體碰觸行為，近日她又升級指控，聲稱拜登曾對她性侵。拜登的發言人稱，里德的指控純屬子虛烏有。

當年同樣曾擔任拜登辦公室助理的工作人員也證稱，從未聽聞拜登對女性做出不恰當行為，也不記得里德本人或其他人曾經報案指控過此事。