日本醫護只穿垃圾袋自保　大阪市長：請踴躍「捐雨衣」

▲台商南寶樹脂生產用於製作醫用防護的複合膠原料，供應全球訂單。（圖／南寶樹脂提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本大阪市市長松井一郎14日在新冠病毒對策會議上表示，醫護人員缺少防護服可以使用，只能穿著垃圾袋來救治病患，但脫下垃圾袋可能也會讓病毒附著，希望民眾可以踴躍捐出家中未使用過的雨衣，任何花色、款式都會收購，將成立一個專門應對小組來收取物資。

日本新冠肺炎疫情持續延燒中，根據日媒《每日放送》報導，松井一郎還在會議上指出，不只是防護服，前線的醫護人員還缺少口罩、手套等等的物資，是在套著垃圾袋的艱困情形下救治病患，相當危險，「不論什麼顏色、款式的雨衣，甚至是斗篷也好，大阪府都會收購。」

根據國網中心架設的新冠肺炎全球確診地圖數據顯示，目前日本有7645例確診病例，其中有143例死亡。東京都在14日新增161例確診；廣島某社福單位也傳出群聚感染現象，所幸感染者接為輕症、無症狀者，當局已經進一步對入住該單位的90餘人進行檢測，詳細結果尚未出爐。

從新冠肺炎爆發以來，安倍內閣的支持率就持續呈現下滑趨勢，依據日媒的資料顯示，在最近一次的民調中支持率降至39.0%，與3月21、22日的民調相比，下滑了2.3個百分點；不支持率的部分來到44.3%，上升3.2個百分點。