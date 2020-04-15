口罩第5輪預購「當機10分鐘」　增加4~8歲小童3D立體、4/23-5/6可取貨





▲今（15）日是口罩實名制2.0第5輪預購。（圖／記者周宸亘攝）



記者趙于婷／台北報導

今（15）日是口罩實名制2.0第5輪預購，早上8時準時開放，預購時間到4/17晚間8時止。不過可能因為預購人數過多，系統一度當機10分鐘。中央流行疫情指揮中心提醒，現在是成人14天9片、兒童14天10片，曾在第3輪購買的民眾別忘了預購。另外，第5輪也將試辦4~8歲小童3D立體口罩預購。

台灣實施口罩實名制已兩個多月，隨著口罩產能提升，在4月9日起，成人每14天可領9片口罩、兒童可領10片，在第4輪（4/1-4/3）預購起，4/16取貨地點也增加全聯福利中心和美廉社。而第5輪口罩預購開放時間為4/15到4/17，並可在4/23到5/6到配合超商和超市領取。

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▲口罩第五波預購一度當機。（圖／記者陳詩璧攝）

而在小童立體口罩預購方面，指揮中心表示，小童立體口罩尺寸約為對折長度在8公分以下、寬度在12公分以下，民眾登入Emask系統會自動辨認年齡，只有16歲以下身分認證，才會出現成人或兒童口罩的選項，取貨時間同樣為4/23到5/6開始實施。

另外，為分散排隊買口罩的人潮，台北市政府也推出「實名制口罩販賣機」，目前試辦地點選在信義健康服務中心，未來會根據試辦結果再研擬擴點，第二階段則預計在12行政區健康服務中心設置。

販賣機每組機台可容納160組口罩，一組以9片為單位，配合每14天可買9片口罩政策；也同時販售兒童用口罩，每日存量為20組，每組為10片，且現場仍有保留口罩給民眾臨櫃購買。

而在操作上也相當快速，民眾插入健保卡後，會辨識是否具購買資格、有無重複購買等，接著選擇購買的口罩種類，選定後即可使用LINE Pay、街口支付、Apple Pay、Google Pay等，或是悠遊卡、iCash 2.0付費，整個購買過程不到1分鐘。

出版：08：01

更新：08：25