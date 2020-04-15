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德國女藝術家打造一座《公雞與基座》 　拿著手機的男人伴隨在旁

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德國藝術家Katharina Fritsch今年二月首度在洛杉磯Matthew Marks畫廊舉辦個人展覽，在那裡呈現她的三件最新雕塑作品。在畫廊中央，豎立一尊超過12英尺的《公雞與基座》（Hahn und Podest，2013/2019），那是亮藍色的公雞雕塑站在鮮綠色的圓型底座上。伴隨在旁的是同樣塗成亮藍色的雕塑品《兩個男人》（Zwei Männer，2019）。

Katharina Fritsch表示：「男人以女人為模特兒，所以我也以男人當作我的模特兒，他們是我創作的謬思。」

如同公雞雕像，《兩個男人》也以相當精細的工法雕塑，從他們的鞋子到手上拿的智慧型手機都很細緻。但人物為不知名人士，無法看出他們代表誰。而另一件作品《星星》（Stern，2020）安裝於畫廊的牆上，是全長八英尺的塗漆鋁材之作。

整體來看，這三座雕塑可看作一個整體，皆具有完美的表面，看似工業設計作品，但事實上，它們是藝術家在這五年間於工作室手工製作的。

請繼續往下閱讀...

圖文來源／Contemporary Art Daily 

（完整文章請看城市美學新態度

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