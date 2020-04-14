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科威特網紅影片呼籲：台灣有良好的醫療技術　「我們應該支持台灣加入WHO」

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▲▼科威特網紅阿不都卡苓拍影片支持台灣。（圖／翻攝自ku1a instagram）

▲科威特網紅阿不都卡苓拍影片支持台灣。（圖／翻攝自ku1a instagram）

記者林彥臣／綜合報導

台灣防範新冠肺炎（COVID-19）疫情的成效舉世稱讚，讓許多國際友人紛紛為台灣發聲，科威特網紅阿不都卡苓（Abdulkarim Al-Hendal）就在他的IG上發表影片，不僅稱讚台灣尊重科威各特與其他伊斯蘭國家的文化，而且擁有良好的醫療技術，必須支持台灣加入WHO（世界衛生組織）。

阿不都卡苓在影片中表示，「我想談談我在2018和2019年訪問台灣的真實印象」，台灣人民既熱情，同時也尊重科威特、阿拉伯、和伊斯蘭各國文化，「深深受到我們的肯定」

阿不都卡苓說，「我在台灣可以享用到符合伊斯蘭規範的清真飲食，展現出台灣對阿拉伯穆斯林文化包容的特色，我對此深表感激」。

阿不都卡苓強調，「今天，我們應該支持台灣參加世界衛生組織，因為台灣擁有良好的醫療技術，並且致力於開發對抗新型冠狀病毒的藥物，為了化解疫情竭盡全力」。

阿不都卡苓說，「台灣可以在這一個領域幫助世人，我們希望台灣加入世界衛生組織，共同解決這個嚴重的全球流行疾病」。

阿不都卡苓最後總結，感謝台灣、感謝台灣人民。願真主保佑全人類的安全。

根據《中央社》報導，阿不都卡苓曾經從事媒體和電視製播工作，期間累積不少專業及各界人脈。他近年來積極投入社群媒體經營，特別關注文化、體育及慈善等議題，粉絲遍布中東及北非各阿拉伯國家，追隨者總數超過百萬。他的貼文平易近人又充滿熱情，經常吸引大量網友推文分享，並與各大國際媒體社群平台相連結，增加能見度。

阿不都卡苓自2018年首度受外交部之邀赴台參訪後，即對台灣人民友善和環境整潔留下深刻印象，並多次與駐科威特代表處合作，透過社群媒體聲援台灣，包括去年參加「與台灣同行」活動，號召科威特各界以實際行動挽袖捐血等，均獲網友熱烈迴響。

他曾多次表示，如同他自己的國家，台灣也值得國際間平等對待。他也曾率先呼應總統蔡英文臉書駁正世界衛生組織不實指控。

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‏⁦‪#World_Health_Organization‬⁩ ‏⁦‪@WHO‬⁩ ‏اتمنى انضمام ⁧‫#تايوان‬⁩ الى ‏⁧‫#منظمة_الصحة_العالمية‬⁩ ‏وأن تكون ⁧‫#عضو‬⁩ فاعل في المجتمع ⁧‫#الدولي‬⁩ ‏وبعيد عن ⁧‫#السياسة‬⁩ ليفيد ويشارك ⁧‫#العالم‬⁩ في الخبرات الطبية لعلاج ⁦‪#coronavirus‬⁩ ⁦‪#Covid_19‬⁩ ⁦‪#Corona‬⁩ التي تتميز بها ⁦‪#taiwan‬⁩ - @tsai_ingwen @mofa_taiwan @taiwan_tcro_kuwait @who @Ku1a @qk20 - #Corona_Virus #الكويت #السعودية #قطر #الامارات #البحرين #مصر #سوريا #لبنان #تركيا #المغرب #تونس ‏⁦‪#taiwan_can_help ‬⁩ ⁦‪#taipei ‬⁩ ⁦‪##United_nations ‬⁩ ⁦‪#台湾‬⁩ ⁦‪#台北‬ #Corona_Virus ⁩ ⁦‪#杜拜‬⁩ ⁦‪#تايوان‬⁩ ⁧‫‬⁩ ⁦‪‬⁩

عبدالكريم الهندال الهاشمي（@ku1a）分享的貼文 於 張貼

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