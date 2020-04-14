國銀對中小企業放款2月增347億　這3家銀行增加最多

▲根據金管會統計，截至今年2月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆9,236億元。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（14）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，截至2020年2月底止，國銀對中小企業放款餘額達6兆9,236億元，月增346.98億元，其中中信銀、永豐銀、合庫銀等3家放款最多。

根據金管會統計，到2020年2月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達6兆9,236億元，較上月底增加346.98億。

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金管會每年都會訂下國銀對中小企業放款目標，而2019年設定在新增2,700億元，累計目標達成率達170.34%，遠遠超越當初設定的目標達成率，而今年中小企業新增放款目標尚未出爐。

觀察放款前3大銀行，今年以來到2月底為止，對中小企業放款最多的銀行有3家，依序為中信銀行（163億元）、永豐銀行（117億元）及合庫銀（107億元）。

統計指出，今年2月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.48%，較上月底的比率增加0.17個百分點，占民營企業放款餘額比率為65.04%，則與上月底的比率相同。

另外，今年2月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.39%，較上月底增加0.02個百分點。金管會銀行局表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。