貿易戰襲擊！　上市櫃公司2019年海外、大陸投資雙創史上最低

▲根據金管會統計，上市櫃公司去年海外投資年增1,557億元，大陸投資則增加117億元，雙創歷史新低。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（14）日公布國內上市櫃公司2019年海外及大陸投資情形，上市櫃公司去年海外投資年增1,557億元，大陸投資則增加117億元，雙創歷史新低，證期局表示，由於中美貿易戰影響，上市櫃公司對於海外布局較為謹慎，因此新增投資金額也較往年少。

根據金管會統計，在海外投資方面，截至2019年底，上市公司710家，上櫃公司566家，合計1,276家赴海外投資，占全體上市櫃公司總家數1,608家的79.35％，較上年底增加5家。

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上市公司累計海外投資6兆1,002億元，上櫃公司5,911億元，合計6兆6,913億元，較上年底增加1,557億元，主要是因海外子公司營運資金需求、參與現金增資或增加營運據點，其中上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

另在大陸投資方面，截至2019年底止，上市公司670家，上櫃公司528家，合計1,198家赴大陸投資，占全體上市櫃公司總家數1,608家的74.5%，較上年底減少2家。

上市公司累計大陸投資2兆2,684億元，上櫃公司2,426億元，合計2兆5,110億元，較上年底增加117億元，主要是基於營運策略考量增設大陸子公司或參與現金增資，或因應子公司業務拓展或建廠的資金需求，其中上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

上市櫃公司去年大陸投資僅增加117億元，海外投資也只增加1,557億元，雙雙創下史上單年投資金額新低，金管會證期局副局長張振山表示，去年由於中美貿易戰的關係，使得上市櫃公司不敢大舉海外投資，因此新增投資金額也較往年少。