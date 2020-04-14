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進口保證金優先抵貨物稅　消費者買進口車領退稅款　等待期大縮短

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44％台灣車主轉而投效進口車懷抱　價格親民、配備齊全是主因（圖／資料照）

▲財政部新規，車商進口小客車，4月起改為優先核發「貨物稅完稅證明」，以保證金直接抵減貨物稅。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

買進口車的消費者有福音囉！財政部發布解釋進口車商的保證金可以優先抵繳貨物稅，簡化了車商取得完稅證明的時間，依此車商就可以協助消費者提前取得汰舊換新的貨物稅退稅款，讓消費者買新車領貨物稅退稅款，不用再枯等數月。

過去的規定，車商進口小客車須先繳交保證金、且稅籍上先列「未繳貨物稅」等到價格調查出爐之後、取得完稅證明財可以申請退還貨物稅。考慮到租稅公平原則，財政部發布解釋，4月起改為優先核發「貨物稅完稅證明」並以保證金直接抵貨物稅，並採多退少補的機制。

請繼續往下閱讀...

官員表示，過去車商進口小客車時，繳交保證金、海關財進行查價，但是海關查價程序長，通常需要半年以上。海關之所以查價時間長，主要是為避免一些中古車改裝為新車「濫竽充數」，海關各個零件、設備都要檢測，以保障消費者的權益。

但目前小客車、電動車有「汰舊換新」減徵貨物稅或者免貨物稅的優惠措施，官員表示，依照過去的規定，車商如果在半年之內或海關還未查價結束之前就將小客車售出，當時車商還未拿到貨物稅的完稅證明，無法申請核退消費者的貨物稅程序，因此消費者要等上數月才能拿到退稅款。

而財政部發布新規之後，車商的保證金可作為繳納貨物稅的證明，車商的保證金優先作為繳納貨物稅的款項，並給予完稅證明。依此，消費者買新車因已經有車商的貨物稅證明，車商可立即協助消費者申請減徵貨物稅的程序，簡短了消費者領到退稅款的時間。而對車商而言，不用繳了保證金之後再付貨物稅，而是以保證金以「多退少補」的機制抵繳貨物稅，讓車商更易管理現金流。

節能家電進口　維持原來的程序

官員指出，其實進口車輛的營業稅已經採取多退少補的機制，而現在貨物稅也跟進辦理，所以提醒車商未來保證金包含營業稅、貨物稅，要如期繳納，否則將影響到車輛進關的程序。

目前除了車輛之外，還有節能家電像是冷暖氣機、除濕機、冰箱等都有汰舊換新減徵貨物稅的優惠，但是因為海關的查價程序較為簡單，僅只要1個月就可以完成，所以還是維持原有的機制，所以進口家電仍維持先繳保證金、海關查價、查價後繳交貨物稅。

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