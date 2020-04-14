台股第1季大戶落跑！　金管會點出2大關鍵原因

▲根據金管會統計，今年第1季上市大戶人數有1,216人，中實戶則有1萬1,380人，共計1萬2,596人。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（14）日公布最新統計，今年第1季上市大戶人數有1,216人，較上季減少58人，證期局點出2大原因，包括今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響、首季天數較少。

根據金管會統計，今年第1季，季成交金額5億元以上的大戶數有1,216人，季成交金額1至5億元的中實戶則有1萬1,380人；去年第4季，季成交金額5億元以上的大戶數有1,274人，季成交金額1至5億元的中實戶有1萬428人。

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今年第1季股市大戶人數比去年第4季減少58人，金管會證期局副局長張振山表示，主要是今年受到新冠肺炎疫情影響，以及首季天數比上季少了8天。

不過，若與去年同期相比，股市大戶人數來到784人、中實戶則有6,613人，其中大戶人數一口氣增加432人，張振山指出，今年股市表現相對去年好，因此與去年同期相較的話，人數有明顯增加的趨勢。

統計也指出，櫃買市場第1季成交金額在1億元以上的中實戶有3,359人，較上季的4,092人，減少733人；整體來看，上市櫃市場大戶及中實戶人數合計1萬5955人，仍較去年第4季增加161人。