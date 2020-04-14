王定宇驚爆：「台灣美國隊」疫苗進度最快　力拚8~9月上市

▲立委王定宇驚爆，全世界疫苗進度最快的是「台灣美國隊」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，只有盡快發明疫苗，才是終結人類黑暗的唯一希望。立委王定宇在節目上驚爆，現在全球疫苗進度最快的是「台灣美國隊」而且這不僅是終結疫情的關鍵，也是台灣發大財的關鍵。

立委王定宇在新聞節目《關鍵時刻》指出，現階段台灣的疫情已經控制在相對安全的階段，世界各地也在力拚誰先推出疫苗，據他現在所了解到的進度最快的，就是「台灣美國隊」，它是防治的關鍵，也是賺錢的關鍵。

王定宇指出，現在3個月的動物實驗，大家都不要做了，直接進入人體實驗，如果搶在8~9月推出的話，「這是救命的事情」。

王定宇接著說，美國已經掌握證據，「它是人造病毒，也掌握證據它是從哪來的」，所以這個世界大概有些遊戲規則會改變，有一些財富會移動、生產基地會改變、改變會來結盟的對象，這也說明了新加坡這件事為什麼30個小時可以解決，就是因為這個改變「人人都有份」。

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）是否敢去美國國會作證，會是5月全球決戰的重要關鍵。（圖／路透）

王定宇認為，到5月份整個世界結盟的態勢會更明顯，因為5月份會開始討論世界衛生大會要不要開、視訊開還是實體開、譚德塞4月底或5月份敢不敢到美國國會作證，如果不到美國作證，川普已經揚言不僅錢不給WHO，甚至會另開一個組織，新的組織中國還想擋台灣入會嗎？所以整個最近的衝突，會在5月做一個「江湖光明頂大決戰」。

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