保稅倉庫業者　可申請延長保稅貨物存倉期間

▲保稅倉庫業者若有延長保稅貨物存倉期限需求，可向監管海關提出申請。（圖／關務署提供）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球肆虐，衝擊經濟，廠商的訂單也可能遭到取消，關務署今（14）日提醒保稅倉庫業者，疫情期間如果有延長存倉需求，可以向海關提出申請，延長保稅貨物存倉期限。

關務署表示，保稅貨物依據規定在保稅倉庫存儲期限為2年，廠商可以依據規定申請延長，目前實務上廠商申請延長期限大多在1到2年之間。

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關務署表示，依據關稅法第58條規定，進口貨物可以在提領前申請存入保稅倉庫，在規定的期間內出口者免稅。又依照保稅倉庫的規定，保稅存儲的保稅貨物，其存倉期限以兩年為限，但是如果有特殊理由經財政部核准者，可以向財政部提出申請。

現在新冠肺炎疫情影響，導致許多國家採取封城措施，貨品出去確實遇到問題，已經符合「特殊理由」，所以依據規定可以提出申請。

關務署表示，近期確實有有廠商因訂單減少或者是分班、分流等因素，有延長存倉的需求，目前的確有接到1~2家業者詢問，因此提醒廠商可以在期限屆滿前提出申請延長存倉，有需求請儘速到監管海關提出申請。如果疫情持續，廠商可續持續申請、不斷展延存倉期限。