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廣邀設計新銳！　「2020時裝設計新人獎」即日起開始報名

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▲▼ 2020時裝設計新人獎。（圖／紡拓會提供）

▲ 2020時裝設計新人獎。（圖／紡拓會提供）

記者李瑞瑾／綜合報導

亞洲最具代表性的服裝比賽盛事「2020時裝設計新人獎」，為經濟部工業局主辦，中華民國紡織業拓展會執行，自即日起至6/30止，受理全球設計新銳報名參加。參賽者可自由發揮設計創意靈感，並為倡導關注全球生態，鼓勵參賽者多從「永續」、「機能」、「功能」角度闡述作品之關聯性，以呼應當代時裝重視環保、舒適、多元應用的議題，屆時將有12位參賽者取得入圍資格，角逐決賽獎項及高額獎金。

紡拓會表示，歷年新人獎參賽者始終為時尚產業重要的生力軍。如得獎者竇騰璜-STEPHANE DOUCHANGLEE YUGIN、周裕穎-JUST IN XX、古又文-Johan Ku、安德烈-ANDRE、李倍-Dleet、吳日云-Austin.W等設計師以自創品牌展現獨特的設計實力，亦成為參賽者努力的指標；曾入圍本賽事的針織女王潘怡良-GIOIA PAN深耕中國市場且獲獎無數，而江奕勳-ANGUS CHIANG也備受國際青睞，活躍在倫敦、巴黎時裝週舞台。

請繼續往下閱讀...

自2013年比賽擴大為國際競賽後，吸引諸多海外時尚學府的關注及參與，匯集世界各地極具潛力的新銳設計師報名，有來自義大利Polimoda服裝設計與行銷管理學院、中國北京服裝學院、美國舊金山藝術大學等外籍選手參賽；回顧上一屆新人獎入圍決賽的12組作品中，有2組來自海外選手、10組來自台灣，台灣的設計創意顯具國際實力，各組入圍作品也展現豐富的國際文化元素，年年精進的國內外參賽作品碰撞出不同的火花，藉此開拓了時裝設計人才更寬廣的視野。

今年度官網更新改版，除了在視覺上耳目一新，也升級了報名系統，藉由行動裝置上網即能註冊、上傳設計圖稿與照片資料，也能雲端暫存與修改資料，參賽者可把握時間隨時完成報名作業，提高報名便利性。

「時裝設計新人獎」歷年來受到國內紡織服飾企業支持與贊助，紡拓會指出，今年度承蒙宜進實業股份有限公司、可恩迪股份有限公司、財團法人福琳工商發展基金會協助，促成獎金總額高達近新台幣130萬元，首獎1名將獲得美金1萬元獎金，優勝獎2名、優選獎3名(最佳布料使用獎、最佳版型運用獎、最佳商業潛力獎)，分別可獲得美金5千元以及美金3千元獎金，其他入圍者也可獲得美金1千元獎金。相關報名資訊及競賽辦法，可查詢2020時裝設計新人獎官網新人獎臉書粉絲專頁

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