勞動部：企業可善用臨場健康服務醫護人員　加強職場防疫措施

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（14）日指出，由於新冠肺炎疫情持續延燒，因此呼籲事業單位可善用臨場服務醫護人員的醫學專業與政府相關資源，加強勞工健康監測、照護及心理支持等職場防疫措施。

勞動部表示，目前正值新冠肺炎防疫期間，職場防疫也需要專業的醫護人員共同參與推動相關防疫計畫，包括主動關心及評估勞工是否有呼吸道症狀或發燒情形，進行健康監測，教育勞工正確使用口罩等防護具，強化勞工的衛生教育宣導，提昇勞工對於自身防護的意識，並主動關懷勞工因疫情造成工作與生活型態改變的衝擊，適時給予心理健康方面的支持與協助，讓雇主與勞工共同為企業防疫盡一份心力。

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另外，中國醫藥大學附設醫院職業醫學專科醫師劉秋松提到，近期因疫情有不少雇主擔心，醫護人員會將疾病帶入工作場所，但其實醫院有進行分流措施，且管制嚴謹，呼籲雇主放心。

劉秋松強調，職醫﹑職護在工作場所可以提供勞工檢康審視及疾病追蹤等協助，提升勞工的衛生觀念等，進一步降低疫情對企業營運可能造成的影響，呼籲業者積極申請補助，推動勞工職場健康服務。

此外，勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，根據統計結果，截至昨天為止，中小企業臨場健康服務補助已有396家提出申請、127家核定中，總申請經費約新台幣250萬元，其中100至199人的企業有368家、99人以下有28家。

張國明指出，目前300人以上符合法規者已達9成多，200至299人部分則有將近7成5符合比例，100至199人企業由於是今年才開始施行，目前都先以輔導宣傳為主，預計下半年會去查核，今年會先以輔導為主、不會處分，最快明年通知限期改善或開罰。