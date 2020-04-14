防疫快篩「只有600克就像易開罐」　經濟部：準確率高達九成

▲經濟部攜手工研院與業界合作研發核酸分子快篩系統，可將檢驗時間縮短至一小時，檢測可達90%準確率，可望滿足國內防疫需求。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

防疫國家隊來了！經濟部今（14）日表示，攜手工業技術研究院，以防疫國家隊的規模開發「分子快篩」，裝置比傳統裝置輕巧57倍，僅600克如易開罐大，準確度更可高達90%以上。

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，經濟部表示，面對病毒，要把篩檢能量放更大，工研院開發的「分子快篩」，能夠將目前的檢測時間，從現行的4小時縮短為1小時，還可在潛伏期就檢測出病毒，最快今年七月就能量產，有助於邊境或社區篩檢應用，用台灣製造，再次守護台灣。

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經濟部旗下工研院已與業者合作開發核酸分子快篩偵測儀，可望於病毒潛伏期透過檢測找出感染者，整個檢測時間預計可在一小時內完成，此款偵測儀重量僅600公克，是目前全球體積最小的檢測儀器。

分子快篩主要是針對病毒核酸來檢驗，在症狀還沒出來前就能檢測，具有九成的準確率，在國際上排名應屬前段班，加上偵測儀的體積小、攜帶方便，有利於交通人流量大的國際機場、交通轉運站設立快篩檢測站，這是防疫國家隊的利基之一。

有關開發時程，經濟部指出，分子快篩系統預計四月底完成臨床測試，五、六月完成申請專案生產的法規流程；依據目前研究團隊的進度，預計六月進入試量產，順利的話七月就能力拚量產，可望滿足秋冬時期的防疫需求。