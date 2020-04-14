自營作業者補貼措施何時上路？　勞動部：等行政院公告

▲勞動部推出多項紓困計畫協助勞工。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，勞動部近期也推出一系列紓困措施來協助勞工度過難關，目前正在研擬的「勞動部隊受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」草案，今（14）日通過內部法規會討論，將送到行政院核定實施日期。其中自營作業者補貼還需要等個別預算通過，屆時勞動部將另發公告說明。

勞動部表示，近期已陸續釋出「安心就業計畫」、「安心即時上工計畫」、「充電再出發」等紓困，另外還有一項最受關注的自營作業者補貼也即將上路。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動關係司司長王厚偉今指出，目前所規劃的自營作業者補貼草案為，發放1個月1萬元共計3個月3萬元的補貼，申請條件為針對投保職業工會的自營作業者和沒有一定雇主的工作者發放，投保職業工會的投保薪資需在2萬4000元以下、2018年收入沒有達到課稅標準以及領取其他補助。

舉例來說，計程車司機若領取交通部的同性質補助，即不能重複領取勞動部的紓困補貼。滿足這些條件可透過職業工會發放領取補助，初估約有133.5萬人受惠。

王厚偉解釋，因應疫情，勞動部訂定相關辦法，其中把自營作業者補貼、紓困貸款利息補貼、勞保保費緩繳等都明列在其中，但多數是大方向，如自營作業者補貼等在辦法中僅限制3月底前及當下透過職業工會加保、未達課稅標準及要有投保等限制，但投保級距等則仍待公告。

至於上路日期，王厚偉則說，目前已送至行政院，將會由行政院那邊審完後公布，勞動部則是會另發詳細公告說明適用對象條件。