　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

自營作業者補貼措施何時上路？　勞動部：等行政院公告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部推出多項紓困計畫協助勞工。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，勞動部近期也推出一系列紓困措施來協助勞工度過難關，目前正在研擬的「勞動部隊受嚴重特殊傳染性肺炎影響勞工紓困辦法」草案，今（14）日通過內部法規會討論，將送到行政院核定實施日期。其中自營作業者補貼還需要等個別預算通過，屆時勞動部將另發公告說明。

勞動部表示，近期已陸續釋出「安心就業計畫」、「安心即時上工計畫」、「充電再出發」等紓困，另外還有一項最受關注的自營作業者補貼也即將上路。

請繼續往下閱讀...

勞動部勞動關係司司長王厚偉今指出，目前所規劃的自營作業者補貼草案為，發放1個月1萬元共計3個月3萬元的補貼，申請條件為針對投保職業工會的自營作業者和沒有一定雇主的工作者發放，投保職業工會的投保薪資需在2萬4000元以下、2018年收入沒有達到課稅標準以及領取其他補助。

舉例來說，計程車司機若領取交通部的同性質補助，即不能重複領取勞動部的紓困補貼。滿足這些條件可透過職業工會發放領取補助，初估約有133.5萬人受惠。

王厚偉解釋，因應疫情，勞動部訂定相關辦法，其中把自營作業者補貼、紓困貸款利息補貼、勞保保費緩繳等都明列在其中，但多數是大方向，如自營作業者補貼等在辦法中僅限制3月底前及當下透過職業工會加保、未達課稅標準及要有投保等限制，但投保級距等則仍待公告。

至於上路日期，王厚偉則說，目前已送至行政院，將會由行政院那邊審完後公布，勞動部則是會另發詳細公告說明適用對象條件。

ET快訊
大陸官員連寄2封私信求「稱讚防疫」　美國議長爆氣怒回覆
買藥局口罩拿到限量版「台灣人的魂魄」！　她卻傻眼求換貨
何妤玟鬆口「復合可能性」　談到這件事哽咽忍住淚水
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

廣邀設計新銳！　「2020時裝設計新人獎」即日起開始報名

勞動部：企業可善用臨場健康服務醫護人員　加強職場防疫措施

防疫快篩「只有600克就像易開罐」　經濟部：準確率高達九成

兆豐銀獨董廖學興肝病辭世　曾為陳水扁與呂秀蓮辯護　　

自營作業者補貼措施何時上路？　勞動部：等行政院公告

全球瘋搶酒精原料　台糖加訂原料延至本周五到貨

台指期大漲267點　分析師：高機率結算在高檔、後市需觀望再布局

英財政大臣發警語：鎖國恐致本季GDP負成長30%　解禁仍遙遙無期

美零利率！華銀推一波美元高利定存　存30萬美元賺利息7500

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

好聰明！歐告吃肉自己拿碗、收碗 郵差門口呼叫立馬奔出「搖尾收信」

女友比詐騙集團恐怖、人生像公車？ 男童流利台語演小短劇＋背誦易經

丫頭真的要結婚啦！！　男友驚喜求婚…掏出「家傳手銬」套牢她

陸網譙泰國！網紅「1年只讀8行字」 加碼PO酸辣片回擊...網笑瘋傳

廣邀設計新銳！　「2020時裝設計新人獎」即日起開始報名

勞動部：企業可善用臨場健康服務醫護人員　加強職場防疫措施

防疫快篩「只有600克就像易開罐」　經濟部：準確率高達九成

兆豐銀獨董廖學興肝病辭世　曾為陳水扁與呂秀蓮辯護　　

自營作業者補貼措施何時上路？　勞動部：等行政院公告

全球瘋搶酒精原料　台糖加訂原料延至本周五到貨

台指期大漲267點　分析師：高機率結算在高檔、後市需觀望再布局

英財政大臣發警語：鎖國恐致本季GDP負成長30%　解禁仍遙遙無期

美零利率！華銀推一波美元高利定存　存30萬美元賺利息7500

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

4／20兵推全民防衛動員整備　侯友宜建立「封城」前線SOP

《抽屍剝繭》精細呈現「冷血分屍畫面」　外媒警告：神經衰弱者不宜欣賞

華航若改名！她神手「珍奶航空」潮爆...8波霸藏玄機　加碼石虎版網跪了

警群組發警告：口罩壓條可開手銬腳鐐　實測結果「2關鍵」揭真相

東京新增161例　廣島社福設施22人群聚感染...女員工曾與2確診男聚餐！

曾撂狠話要丟貓！嚴父突造「高級豪宅」疼孩　網笑：還缺女兒嗎

《奈何BOSS要娶我》姊妹作來了！「霸道總裁＋最強特助」甜寵出汁

王子喜迎31歲生日...女友鄧麗欣「視訊切蛋糕」曬私藏合照隔空放閃！

《國際橋牌社》宣布第二季籌備中！　「馬祖前線」取景預計明年播出

SBL／布拉禁區猛打　季後賽首戰半場7分強壓璞園

財經熱門新聞

大樂透連18槓今晚頭獎衝5.1億　將是今年最高獎金

玉山金科技長陳昇瑋腦出血逝世享年44歲

謝金河警告：大浪來襲之際，千萬不要走在極端！

影／台股破底危機已解除？財經專家：股市最壞時期已過去

產油國每天將減產近2千萬桶！　但國際油價反應淡定

台股收盤大漲233點！台積電強漲2.33%　指數站上10300點

防疫國家隊來了！經濟部：核酸分子快篩力拚七月量產

大江基因自動化檢疫導入疾管中心　24小時運作可精確檢測866人

科技部邀大學成立防疫科學研究中心

全球瘋搶酒精原料　台糖加訂原料延至本周五到貨

避險需求+通膨威脅　金價再收逾7年新高

路透：投資人陷入牛熊對決的難題　美股大漲該追還是等待回落？

所得稅報稅　全面延長到6月底

台股早盤上漲逾百點！蘋概三王帶頭衝　指數漲破10200點

更多熱門

相關新聞

防疫快篩「只有600克就像易開罐」　經濟部：準確率高達九成

防疫快篩「只有600克就像易開罐」　經濟部：準確率高達九成

防疫國家隊來了！經濟部今（14）日表示，攜手工業技術研究院，以防疫國家隊的規模開發「分子快篩」，裝置比傳統裝置輕巧57倍，僅600克如易開罐大，準確度更可高達90%以上。

紓困挨批看得到吃不到　龔明鑫給出承諾了！

紓困挨批看得到吃不到　龔明鑫給出承諾了！

73.53億紓困農產業　薪資補貼上限每人每月2萬元

73.53億紓困農產業　薪資補貼上限每人每月2萬元

公有市場、夜市攤商生意慘　雲林縣推租金減免 

公有市場、夜市攤商生意慘　雲林縣推租金減免 

隨機殺人案不當畫面播送　蘇貞昌承諾：立刻改

隨機殺人案不當畫面播送　蘇貞昌承諾：立刻改

關鍵字：

勞動部行政院補貼紓困

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

萬華房仲隨機殺人　運將遭砍18刀

辣媽問唐鳳「第一次DIY是幾歲？」本尊神回

即／祝釩剛深夜遭警攔查　身上搜出大麻油！　

白冰冰7年做16次試管「卵巢整個乾掉」！她崩潰痛哭

快訊／蘇貞昌：華航運送物資要有國旗　「華航標誌別湊熱鬧」

范瑋琪神隱3月「沒人能告訴我是誰」

KID「親密舉動」惹火何妤玟老公！　她衣服被撕爛

蘇貞昌要求拿掉標誌　華航回應了

AV女優初夜打野戰「跪到好痛」

一隻阿圓狂發限動「爆傑米鹿不結婚原因」

陪女兒溜直排輪跌倒　陳昇瑋驟逝

國道3車禍　1人噴飛慘死路邊

52歲包小松長跑14年婚了！娶回小13歲美女主播

《夫婦》金喜愛兒身高172　真實年紀嚇歪

更多

最夯影音

更多
驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死

驚悚撞擊瞬間曝光！身後公車起步…台中23歲女騎士遭輾「頭顱變形」慘死
周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

周杰倫「夜市投籃」完勝陳建州　花式籃球結束秒進球帥炸！！

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

23歲妹「身體變形」慘死公車輪下 5萬就交保！父親哽咽：太扯了...

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

女友不舒服別再叫她「多喝熱水」　他提醒男生：記得愛不是用講的！

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

譚德塞被罵翻！劉樂妍代台灣道歉 「臺蛙丟人了」陸網友：不是妳的錯

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面