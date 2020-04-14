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無證據「病毒源於武漢」！英專家點出關鍵：A型才是源頭

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▲新冠病毒，新冠肺炎，3D照。（圖／路透社）

肆虐全球的新冠病毒起源至今仍眾說紛紜。（圖／路透社）

 實習記者施怡妏／綜合報導

由德國和英國的研究團隊共同撰寫關於新冠病毒的研究報告指出，新冠病毒在武漢爆發時，其實早已經突變。該篇研究第一作者劍橋大學遺傳學家佛斯特（Peter Forster）表示，首例感染病例可能是由蝙蝠傳染給人，時間比去年在武漢爆發時還要早，當時在武漢採樣的病毒基因組，不能很準確的證明病毒的起源。該研究刊登於8日出刊的《美國科學院院報》（PNAS）上。

蝙蝠。（示意圖／達志影像）

▲佛斯特指出，首例感染源可能是蝙蝠傳給人的。（示意圖／達志影像）

佛斯特在「新冠病毒基因的種系發生學網路分析」（Phylogenetic network analysis of SARS-CoV-2 genomes）一文中指出，從2019年12月24日至2020年3月4日之間，研究人員從世界各地採集了160個新冠病毒基因組的數據，發現三個主要的變體，並根據氨基酸變化不同將其命名為A、B和C型。

在這三種變體之中，其中A型病毒與蝙蝠及穿山甲體內發現的冠狀病毒最為接近，是原始病毒類型，B型衍生自A型，C型衍生自B型。此外，三類變體在全球的分佈範圍不同，差異極大。A型多發現在美國人和澳洲人身上；B型是東亞最常見的類型，包括武漢在內；C型主要在歐洲地區，以及新加坡、香港和韓國，而在大陸還目前沒有發現。

▲▼武漢封城1個多月。（圖／路透）

▲武漢疫情爆發隨後緊急封城。（圖／路透）

佛斯特接受陸媒《中國環球電視網》（CGTV）專訪時表示，在武漢以情爆發時，最先被發現的基因組是B型病毒，研究人員當時以為B型是原始病毒，但A型才是原始病毒，只是A型在武漢不常見。之後B型病毒在武漢爆發成為主要病毒，並且進一步圖變為C型病毒。

佛斯特指出，現在應該考慮的是，最早被發現進入數據資料庫的基因組，不一定就是病毒的起源，如果一開始是從蘇格蘭人取得病毒樣本，那蘇格蘭就會變成病毒起源地，這不是一個合理的研究，「首例感染源可能是蝙蝠傳給人的，約發生2019年9月13日到12月7日之間，因此2019年12月24日從武漢採樣的病毒基因組根本不能準確地告訴我們疾病的起源。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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