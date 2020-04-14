生前為了照顧病患染疫　護士死後遺體卻被鄉民阻止下葬！

▲印尼目前確診人數已達4557人，399人身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，印尼一名護士為了醫治病人不幸染疫，身亡後家人想把遺體帶回家鄉下葬，卻遭到鄉親父老強烈反對，最後只能葬在原本所工作的醫院附近，誇張事件在網上引發外界撻伐。

身為護士的38歲女子庫尼亞西(Nuria Kurniasih)，平時在中爪哇三寶壟市(Kota Semarang)卡里亞迪醫院(Kariadi Hospital)任職，不幸染疫的她一周後於9日病逝。家屬原本希望能將遺體運回家鄉，下葬在父親的墓旁邊時，現場卻出現10幾名鄉民攔阻，因為他們擔心遺體可能會帶病毒回來所以強烈反對，讓家屬傷心欲絕。

消息傳出後在網路上引發討論，許多人痛批鄉民的行為，顯示出他們的無知以及對醫療人員的不尊重，「他們自稱自己是人，但是根本不配當人」。國家護士協會副書長也出面譴責事件，讚揚庫尼亞西把自己的一生都奉獻給醫院，「她是一名戰士，一生都在醫院中為社區服務，幫助了很多病患。」

事件除了導致村長出面道歉，中爪哇省長普拉諾(Ganjar Pranowo)也對事件表示遺憾，「我再強調一次，確診患者的遺體都有按照標準規格處理，醫生和護士從來沒有拒絕過病患，我們怎麼可以拒絕為我們犧牲生命的他們？」他已發布公文以防止類似情況再度發生，並且會再教育相關部門如何正確處理患者遺體。

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