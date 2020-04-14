台指期大漲267點　分析師：高機率結算在高檔、後市需觀望再布局

▲台指期4月14日走勢。（圖／取自期交所）



記者余弦妙／台北報導

台指期今（14）日開盤就上漲81點，來到10,160點，接著一路震盪走升，一路衝破10,300關卡，盤中一度衝到10,355點，大漲276點，終場以10,346點作收，上漲267點，與現貨相較，正價差13.06點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，明天結算日有相當大的機會落在10,500點之上結算，但重點應該是在結算過後，目前周四仍有台積電法說的不確定因素，建議投資人先保守觀望，再進行布局。

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廖恩平表示，今天算是近期突破整理區的第一根帶量中長紅棒，明天就面臨4月份結算，因此從最新的選擇權未平倉數字來看，未平倉量有上移的跡象，在之前賣權的最大未平倉量落在1萬點，但現在10150點跟10300點都有單日增加超過一萬口的量，所以說多方向上獲利的意圖是比較積極的。

另外，廖恩平說，在買權的部分就顯得沒有在積極防守，因此目前看來明天結算有機會可以再往上，甚至超過10500點這個關卡，另外今天從10大交易人的交易來看，有在做多方減碼，因此在結算過後能不能在維持現在的強勢，就要看週四台積電的法說，因為市場大多是保守看待，主要是先前大立光的情況不太好，導致大戶今天進行減碼的動作。