影／專家教你挑優質基金　搭配定期定額是王道

記者陳心怡／台北報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球經濟，面對不確定的市場行情，投資人該怎麼辦？在《雲端最有錢》節目中，財經專家們指出有些台股基金過去表現亮眼，同時也告訴投資人目前有哪些基金可以多關注。

投信投顧公會理事長張錫表示，台股基金到現在依然存活著的其實表現都不會太差，另外，對於目前現況投資基金的操作建議，可以鎖定台股基金、趨勢商品（5G、資安）、ETF（指數股票型基金），定期定額投資降低風險。

財經專家黃世聰提到，投資人也可留意生技及醫療基金，就算疫情過後，這些產品依然會是市場關注的焦點，如果以過去滾動平均報酬來看，可以發現生技及醫療保健類股的報酬大幅優於整體美股表現。

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財經專家盧燕俐建議投資人如果想購買基金，可以到基金平台購買，基金平台優點包括免收信託管理費、統一換匯更優惠、約定扣款很便利、手續費真正便宜、快速取得買回款和資金安全有保障。

張錫表示在現在市場大震盪中，定期定額投資是非常好的投資方式。因為市場上沖下洗，投資人不會知道何時觸底，與其猜進場點，不如定期定額分批布局，另外定期定額的好處還包括分批進場可以買在平均成本，不用擔心全買在高點，且小額即可投資，另外還有省時方便，時間到了固定扣款。