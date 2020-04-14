加國染疫死者「半數來自養老院」　公衛官員：疫情放緩死亡數仍會增加

▲加拿大養老院。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，加拿大聯邦衛生當局13日表示，700多個新冠肺炎死亡案例中，有近一半出自長期護理養老院，此類設施須多加留意，並遵守聯邦防疫最新指引，避免新冠病毒在弱勢群體中擴散。截至當地時間4月13日傍晚，加拿大累計確診及疑似病例達25680例，死亡病例780例。

綜合外媒報導，加拿大首席公共衛生官譚詠詩（Theresa Tam）13日表示，各省比例有所不同，但總體而言，老年群體正面臨嚴重後果，尤其70歲以上長者，在住院率和死亡率方面都較為明顯。

譚詠詩指出，由於共享居住空間，以及護理人員和外界訪客的流動性高，長期護理機構入住者被傳染的機率更高。她預測，即便疫情蔓延速度放緩，死亡病例仍會繼續增加。

▲加拿大新冠肺炎死亡人數已達780人。（圖／達志影像／美聯社）

根據加國長者長期護理中心預防及控制感染最新指引，主要內容包括限制訪客及義工進入、對輪班員工及必要服務人員進入前進行檢查、嚴禁有病症的員工上班、佩戴面罩及其他個人防護設備、限制員工僅在單一設施內工作、取消所有非必要外出，在用餐期間保持安全距離等。

新冠疫情爆發以來，加拿大不列顛哥倫比亞省、安大略省、魁北克省等多地長期護理機構都出現集中感染，甚至多人死亡。魁北克省一間私人養老院近一個月以來死亡31人，其中5人已證實感染新冠病毒，而養老院員工逃逸，警方已展開刑事調查。