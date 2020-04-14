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美零利率！華銀推一波美元高利定存　存30萬美元賺利息7500

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▲美元，美金，鈔票，紙鈔，金錢，錢，貨幣。（圖／pixabay）

▲美零利率！銀行業者預期，未來美元高利定存優惠專案將不像以往。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

美國聯準會（Fed）將目標利率調降至0到0.25%，華南銀表示，為了考慮客戶及企業外幣資產配置的需求，逆勢加碼「美元高利定存」，無論是個人或者是企業都享有1個月期、年利率為1%，比起相同天期定存牌告利率的0.35%，高出0.65個百分點，極具吸引力。

華南銀表示，在新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升情況之下，全球金融市場面臨劇烈動盪，定存為短期內相對安穩的資金停泊站。而美元具有保值、避險功能的貨幣，轉進美元高利定存可說是現金資產配置的最好選擇。

請繼續往下閱讀...

華南銀為了回饋舊客戶，不論是個人或企業戶新台幣結購美元或者由他行匯入薪資金，個人戶單筆存5000美元，或者企業不論是國際金融分行（OBU）或者外匯指定銀行（DBU）單筆定存超過5萬美元，都享受1個月、年利率1%的高利優惠定存。

華銀舉例，以存30萬美元為例，約可領新台幣7500元利息，如果是80萬美元，可以領2萬元利息，利息賺滿滿。

華銀表示，目前全球經濟景氣未明，投資人將資金從高風險資產撤出，股票、債券等各項投資工具面臨大幅度修正風險，資金需要安全的避風港，但各國央行為搶救經濟，紛紛調降利率之際，定存利率也隨之下降，未來高利定存專案恐怕不像以往熱絡。華銀表示，投資人、民眾可在4月17日前搶一波理財商機。

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