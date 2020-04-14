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放任中國「野味市場繼續熱賣」　WHO特使：我們沒有管制任何國家的權利！

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▲▼ 廣東打擊野味。（圖／廣東省公安廳）

▲中國吃野味成性，讓許多國外網友不太理解。（圖／資料照／廣東省公安廳）

文／中央社

（中央社記者丘德真雪梨14日專電）澳洲總理莫里森譴責世界衛生組織（WHO），坐視中國重開野味市場的舉動為「難以理解」。

澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）今天報導，雖然眾多專家相信2019冠狀病毒疾病是從中國武漢的一處野味市場往外散播，但WHO仍然坐視中國重開野味市場；對此，莫里森提出批評。

莫里森說：「這簡直是難以理解。我們需要保護全世界，要對付這類病毒引爆疫情的潛在來源。」莫里森指出，中國野味市場散播病毒的事件，並不只有一宗。他說：「類似事件已經發生過太多次了。」

第九頻道指出，澳洲政府反對中國重開野味市場的立場，可能會導致澳洲與WHO爆發意見衝突。澳洲news.com.au網站今天轉載澳洲聯合新聞社（Australian Associated Press, AAP）報導提到，澳洲聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）呼應莫里森的言論，擔心中國野味市場重開可能造成更多風險。

韓特指出：「疫情很有可能是源自武漢的一處野味市場，明顯地，那是危險的傳染媒介。」韓特說：「針對（中國野味市場重開）這項議題，我們並不同意某些國際組織的立場。我們（澳洲政府）的職責是要保護澳洲民眾，而且我可以想像，世界上大多數人都和我們立場相近。」

莫里森3日出席知名時事評論員瓊斯（Alan Jones）的廣播節目時表示，2019冠狀病毒透過中國野味市場對外散播，已對全人類帶來重大風險；他當時呼籲，世衛和聯合國應對此採取行動。

WHO特使納巴羅（David Nabarro）接受英國廣播公司（BBC）四號電台（Radio 4）的「今日」（Today）節目訪問時解釋，WHO並無管制任何國家的權力，只能提出建議。

納巴羅說：「眾所周知WHO和其他國際組織的運作情況，我們並無監管世界各國的權力；我們的職責是提供意見和指引。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）和WHO都已發出非常清晰的建議，表示（野味市場）那類場所確實具有風險。」

納巴羅在節目中並未明說WHO建議中國必須關閉野味市場，只是在訪問結束前，被主持人再三追問之下，才說：「這是給予全世界的建議。」

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